Uma boa dose de lama e ação social

Cerca de 1.500 pessoas e 350 veículos da linha Mitsubishi, combinados com muita chuva e lama foram os ingredientes de uma boa experiência ao volante no interior paulista para a final do Rali Mitsubishi de Regularidade. Há dois fatores interessantes que atraem os interessados e entusiastas da marca: o primeiro é que o carro usado na prova é o mesmo veículo do participante sem qualquer tipo de preparação. Aqui ou ali se nota alterações com uso de pneus lameiros e alguma customização, mas em geral são os mesmos carros de rua mas em seu habitat natural que é o mundo off-road.

A bordo de uma L200 GLX, a versão básica da picape que mantém a motorização 2.4 diesel, os trechos mais difíceis com muitos obstáculos e trechos de baixa tração foram vencidos sem medo algum. No meio da prova, um cafezal serviu como cenário onde a lama reduziu consideravelmente a tração do veículo. Era questão de pará-lo, acionar a reduzida, e seguir os declives com o cuidado apropriado nesse tipo de terreno. Para pilotos inexperientes, como este colunista, chama a atenção a camaradagem dos participantes ao longo da prova. Instiga e incentiva a conhecer mais sobre o mundo off road onde não vale terminar com o carro limpinho mas sim cumprir a prova dentro do tempo previsto onde a velocidade não é boa companheira. O clima não contribuiu muito e antecipou o final da competição devido às estradas bloqueadas por deslizamentos. Prontamente a organização informou o encerramento do rali e seguimos pela estrada pavimentada ao ponto inicial.

A mesma competição é repetida em diversas localidades do país, inclusive na Bahia, e mais do que o gosto pela vida fora de estrada, a Mitsubishi mostra que esse tipo de evento mantém clientes fieis a uma marca. Confiantes na robustez de seus veículos, o endomarketing não poderia ser mais bem feito. Reunindo um grupo de patrocinadores, não há qualquer taxa de inscrição para participar desde que o participante doe 30Kg de alimento. Assim, a iniciativa resultou em 9 toneladas de doações e mais 1.700 produtos de higiene arrecadados. Um banho de boa intenção que já está confirmado para se repetir em 2019.

adblock ativo