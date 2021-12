Trilha Bahia já tem T4 Bold

César Campos, da Trilha Bahia (revenda Troller), já garantiu cinco unidades da série especial Bold para clientes de Salvador. No sábado passado, a loja abriu as portas para o lançamento da versão do utilitário. São apenas 180 unidades produzidos desta série especial do T4 feito em Horizonte (Ceará). O T4 Bold sai por R$ 129.990 e traz um pacote de itens exclusivos. Além do visual invocado, o T4 Bold tem protetor frontal, base para guincho, estribos laterais, bagageiro de teto com barras transversais ajustáveis, aerofólio na tampa traseira com brake-light integrado, lanternas de LED e pneus de uso misto. O motor Ford Duratorq 3.2 turbodiesel de cinco cilindros, de 200 cv e torque de 47,93 kgfm, é acoplado ao câmbio manual de seis velocidades.

Argentina já tem Captur brasileiro

O Captur só será vendido no Brasil a partir do ano que vem. Mas os hermanos já podem comprar o utilitário. Na Argentina, a Renault vende o Captur por 415 mil pesos (R$ 91.170). Tem motor 2.0 16V a gasolina de 143 cavalos e câmbio manual de seis velocidades.

Ruy Barbosa tem encontro de motos

A programação de eventos de 2Rodas chega ao município de Ruy Barbosa com o 1º Moto Fest. Será de sexta a domingo com shows, café da manhã e a feijoada 0800. A organização é do Moto Grupo Estourados do Asfalto. Haverá ainda recolhimento de alimentos para instituições carentes.

T5 CVT chega com preço competitivo

O crossover T5 CVT já está à venda em Salvador. A JAC Motors posiciona o modelo para brigar com Duster e EcoSport. O câmbio CVT é produzido pela austríaca Punch e se acopla ao motor 1.5 VVT JetFlex, de 127 cv de potência e 15,5/15,7 kgfm de torque. Tem preço promocional de R$ 69.990.

Bye Bye 2016 será na praia de Placaford

O Bye Bye 2016, evento de motociclismo de fim de ano, será realizado entre os dias 8 e 11 de dezembro na praia de Placaford. A festa reúne a turma das duas rodas e é organizada pelos Falcões Raça Liberta e Macho Lascador do Asfalto, com apoio da prefeitura de Salvador.

