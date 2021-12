Toyota traz 4ª geração do híbrido Prius para o Brasil

Não há nenhum tipo de política de incentivo para quem deseja comprar um carro elétrico ou híbrido no Brasil. Nos Estados Unidos, Japão e nos países da Europa, o consumidor tem preço mais em conta na compra de um carro com tecnologia limpa.

No Japão, a lista dos carros mais vendidos é encabeçada pelo híbrido Aqua, da Toyota. O lançamento da quarta geração do híbrido Prius - modelo pioneiro com tecnologia de motores elétrico e a combustão - aumentou a procura pelo carro no Japão.

Agora, a marca japonesa traz o modelo reestilizado para o Brasil. O novo Prius ganhou visual esportivo, com conjunto de faróis com luzes de LED. Sua mecânica está mais recalibrada, usando o motor 1.8 VVT-i de quatro cilindros, mas retrabalhado para gerar 96 cavalos e 14,5 kgfm de torque (gasolina). Tem ainda o propulsor elétrico (recarregável por meio de bateria) de 72 cv e 16,6 kgfm. Na potência máxima chega a bons 122 cv. A Toyota garante que o carro está 20% mais econômico, atingindo 40 km/l de consumo. Traz ainda seis air bags, controle de cruzeiro adaptativo e sistema anticolisão frontal, lateral e de detecção de pedestres.

Honda City de entrada com transmissão CVT

A oferta da transmissão automática cresce nos carros nacionais. A Honda oferece a partir de julho a opção da caixa CVT no sedã City DX 2016. Agora, todas as versões (LX e ELX) do modelo são equipadas com o câmbio e o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, de 116 cavalos. O modelo DX continua com a transmissão manual de cinco marchas.

Aceleradas...

CNH em 50 cc só a partir de novembro

A obrigatoriedade da CNH para condutores de modelos de 50 cc, as cinquentinhas, ficou para o dia 3 de novembro. A resolução 147, do Denatran, foi cancelada pela lei nº 13.281, que altera o Código de Trânsito Brasileiro.

Fábrica no Brasil

A Jaguar Land Rover inaugura na terça-feira sua fábrica de carros em Itatiaia (RJ). De lá saem o utilitário Discovery Sport e Range Rover Evoque.

