Terra Forte garante exclusividade Lexus na Bahia

A Lexus, marca de luxo da Toyota, terá sua revenda exclusiva em Salvador. A disputa teve um desfecho com a confirmação da Terra Forte, concessionária do Grupo GNC do empresário Gercino Goelho. De acordo com Gel Coelho, diretor do Grupo GNC, a marca já oficializou a indicação do revendedor na Bahia, e irá oferecer um posto avançado de vendas dos modelos Lexus em um espaço na Terra Forte, na Avenida Paralela.

Na semana passada, a Lexus apresentou o novo NX 200t, o primeiro SUV compacto da marca e que chega por R$ 216.300, e no pacote F-Sport tem valor de R$ 236.900. O Lexus NX 200t é rival do Land Rover Evoque. O modelo da Lexus vem equipado com o motor 2.0 turboalimentado com injeção direta, de potência máxima de 238 cv a 5.600 rpm e torque de 35,7 kgfm plano, entre 1.650 rpm e 4.000 rpm. Tem saída dupla em acabamento cromado e uma transmissão automática de seis velocidades dotada de inteligência artificial que, com o motor turbo e tração integral, assegura uma sensação única de direção.

É um carro com acabamento diferenciado e tem, entre os destaques, um completo computador de bordo com tela colorida em cristal líquido, de 4,2 polegadas, com informações das chamadas do telefone celular, consumo de combustível, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha, pressão dos pneus, informações do áudio e GPS. O sistema multimídia traz uma tela de 7 polegadas, com sistema de navegação, rádio AM/FM, DVD player, MP3/WMA, TV digital e dos aparelhos conectados via Bluetooth. É possível operar da mesma maneira como em tablets. Esta tecnologia, batizada de Lexus Remote Interface Touchpad, é outra inovação do modelo.

adblock ativo