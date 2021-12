Tapetes sobre rodas

Antigamente carro confortável era sinônimo de grandes dimensões e motores superdimensionadas, sonhos de consumo da escola norteamericana. Há 80 anos ficava pronta para ser lançada a primeira versão de uma transmissão automática para carros de passeio em larga escala. Os Oldsmobile e Cadillac chegariam no ano seguinte como modelo 1940 usando o câmbio Hydra-matic, usando um conjunto banhado a óleo sob alta pressão com duas marchas. A Chrysler lançaria logo em seguida, 1940, o Fluid Drive Transmission.

Em 1951 foi a vez da Ford com o Ford-O-Matic. Nos anos 1950 a solução chegaria aos populares Chevrolet com o nome Powerglide e que nos anos 1960 ganhou a terceira marcha. Em menos de 20 anos a evolução dos carros dos Estados Unidos se deu por meio de um modelo automático, preferência nacional. E há razões para isso. A propaganda desde 1940 apregoava que o câmbio sem embreagem tornaria o exercício de guiar mais seguro ao manter as duas mãos no volante, sem as trocas de marcha. Também dizia que o fato de trocar as marchas muitas vezes além de cansar causava o desgaste prematuro do veículo, com reduções e acelerações. E num país sob fortes investimentos na expansão rodoviária, dirigir é preciso, mas de forma suave. Assim, automáticos com tração traseira e grandes dimensões, os carros automáticos se popularizaram rápido.

No Brasil, a fama de que o câmbio automático dá manutenção e pela realidade de que consomem mais combustível os fez ficar longe do nosso mercado a não ser em carros mais caros. Com o trânsito cada vez mais intenso, e a evolução destas transmissões, o brasileiro finalmente acordou para perceber que no trânsito cotidiano só vale a pena trocar de marcha se o carro justificar isso. Em outras palavras só a bordo de um carro esportivo. Curiosamente, contribuímos muito para esta realidade.

A primeira transmissão automática foi patenteada em 1904, mas só em 1930 se tornou mecanicamente viável para um automóvel. Fernando Iehly de Lemos e José Braz Araripe aprimoraram o sistema e venderam a solução à GM em 1932. O resto da história eu já contei no início desta reportagem.

