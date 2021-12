Subaru quer abrir lojas em Salvador, Recife e Fortaleza

Com larga experiência no setor automotivo, Flávio Padovan, diretor-geral da Subaru no Brasil, é um "fazedor" de marcas. Comandou o comercial da Volks e preparou a dupla Jaguar Land Rover para os ingleses produzirem carros de luxo em território nacional a partir de 2015. Agora, Padovan tem uma árdua missão de "fazer" uma outra marca por aqui. Cultuada no mundo da competição, a japonesa Subaru nem parece que já está há décadas no país. Mas anote aí: a Subaru vai passar por uma revolução nos próximos dois anos. O Grupo Caoa, empresa brasileira que valorizou a então desconhecida sul-coreana Hyundai, tem planos ousados para o mercado brasileiro. Em sua primeira aparição para anunciar a importação do sedã esportivo WRX STi [foto] a partir de meados de 2015, o executivo apresentou seus planos para garantir o crescimento de vendas no Brasil. Para ele, a rede de concessionários (hoje, são apenas sete do Grupo Caoa e mais duas independentes) deve ser quadruplicada para comercializar os modelos Forester, Impreza, XV, Legacy e Outback. Com fábrica no Japão e nos Estados Unidos, a Subaru deve fechar o ano de 2014 com 825 mil unidades, das quais 500 mil no mercado americano. Padovan sabe que os 1.100 carros vendidos em 2013 é uma fatia modesta para o Brasil. "Este ano, já são 780 carros vendidos (janeiro/setembro). Para crescer, precisamos de rede e temos que ter pelo menos 25 pontos de venda", admite, dizendo que a região Nordeste deve inaugurar até o fim de 2015 lojas em Recife, Fortaleza e em Salvador.



Hatch 208 é a arma da Peugeot no País



Rubens dos Anjos Jr., gerente da Danton (Peugeot), está confiante com a chegada do 2008. Estrela do Salão de SP, o crossover feito em Porto Real (Rio de Janeiro) será produzido na mesma plataforma do hatch 208. O lançamento será em março de 2015 no país. Sem preço oficial, Rubens espera que o 2008 chegue entre

R$ 65 mil e R$ 80 mil.



3º Congresso da Fenauto será na BA



Os lojistas de veículos seminovos do Brasil se reúnem entre os dias 3 e 5 de dezembro, no Sauipe Club, no 3º Congresso Nacional de Seminovos e Usados, promovido pela Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores). O evento promove uma série de debates e palestras para solidificar o segmento.



Pateo/Hyundai comemora 2 anos na Bahia



O grupo pernambucano Parvi fez festa para celebrar os dois anos da Pateo Hyundai, na Avenida Barros Reis, no Arraial do Retiro. O gerente Mustafa Arnaut mantém a qualidade no atendimento aos clientes da família HB20 - HB20 (hatch), HB20S (sedã) e HB20X (aventureiro). Ele adiantou que, no primeiro ano de funcionamento, a média de vendas chegou a 300 unidades/mês na loja. "Hoje, estamos mantendo um padrão alto na oferta dos nossos veículos", adianta Mustafa, explicando que, mesmo com a crise do mercado de carros zero-quilômetro no Brasil, a Pateo registra, em média, 200 vendas por mês. Na Bahia, os carros da família HB20 são ofertados nas revendas Fazza (Paralela - Salvador), Caoa (Lauro de Freitas), GTS (Barreiras), Autovil (Feira de Santana) e Aikon (Vitória da Conquista.



Aceleradas...



Dupla campeã

Os empresários Ari Júnior e Josenaldo Sardinha entraram em uma fase de voo solo no segmento dos carros seminovos na Bahia. Depois de nove anos de parceria e do recorde de vendas em um mês (120 unidades em agosto), a dupla segue caminhos distintos. Ari mantém a Pinheiro Veículo na Avenida Bonocô (sentido centro) e na Barros Reis (Retiro), focando seu negócio na oferta de modelos diferenciados.



Autosard na Bonocô

Josenaldo Sardinha usa suas experiências para abrir a nova Autosard, revenda de veículos seminovos na faixa de

R$ 20 mil a R$ 50 mil. "A meta é atingir logo uma média de 50 veículos vendidos ao mês", reforça Sardinha, que possui também a oficina Autosard Serviços, na região dos Dois Leões.

