Spin e Cobalt chegam com novo motor 1.8 SPE/4 Eco

A Chevrolet lança a linha 2017 do Cobalt e do Spin. A maior novidade está sob o capô do sedã Cobalt. Agora, chega com o propulsor 1.8 SPE/4 Eco, aposentando a nomenclatura EconoFlex. Com isso, o sedã Cobalt 2017 está mais potente, saindo dos 106 cv para gerar 111 cavalos e torque 17,7 kgfm, nas versões LTZ (manual e automática) e Elite.

Os dois modelos também trazem a inédita direção elétrica. De série, o Cobalt 2017 vem com ar-condicionado, direção elétrica, conjunto elétrico das travas, portas e vidros, chave tipo canivete com controle remoto de abertura, além de bancos e volante com regulagem de altura, freios ABS com EBD e airbag duplo. Tem ainda painel com velocímetro digital, faróis de neblina com moldura cromada, sensor de estacionamento, computador de bordo, volante multifuncional, bancos com revestimento premium, encosto de braço em material "soft touch", controle de cruzeiro, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, sistema OnStar e rodas de alumínio de 16".

A Chevrolet oferece o Cobalt 1.8 por a partir de R$ 62.190. Já a Spin parte dos R$ 57.990.

Já são 500 mil Fit vendidos no Brasil

A Honda comemora a venda de 500 mil unidades do Fit no Brasil. Lançado em 2003 no país, o modelo é vendido hoje com motor 1.5 i-VTEC FlexOne, de 116 cavalos a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm (etanol), e opção de câmbio CVT. O monovolume Fit foi lançado no Japão em 2001 e já há mais de 6,3 milhões de exemplares comercializados no mundo. O Brasil foi o primeiro país a fabricá-lo fora do Japão.

Aceleradas...

Recall na Ranger

A Ford anunciou um recall de 4.683 unidades da Ranger. O modelo 3.2 turbodiesel (2013) deve passar por avaliação para reprogramar o software do módulo de controle de motor. Informações pelo SAC 0800 703 3673.

Nova L200 no Brasil

Será em outubro o início da venda da nova geração da L200 Triton. A Mitsubishi será comercializada em três versões: Sport GLS, de R$ 131.990, Sport HPE, de R$ 161.990 e Sport HPE Top, de R$ 174.990.

