Setembro de recorde para a Saveiro no mercado brasileiro

Com projeto mais atualizado entre as picapes leves, a Saveiro registrou recorde no mês de setembro, com 7.780 unidades emplacadas. De acordo com Carlos Leite, gerente de marketing e de comerciais leves da Volks do Brasil, este é o melhor resultado da história do veículo no país e chegou justamente no primeiro mês da nova versão cabine dupla da Saveiro, configuração que briga com a Fiat Strada de três portas. Leite explicou que a Saveiro ganhou com a modernização das versões Trandline e Highline (motor 1.6 MSI total flex, de 104 cv), além da Cross (1.6 MSI total flex, de 120cv). A picape da Volks é para cinco pessoas, ganhou melhorias mecânicas e de segurança. São sete configurações, entre as com cabine simples, estendida e dupla - que possui espaço para 580 litros na caçamba.

Harley faz festa no sambódromo de São Paulo

O fim de semana é para os amantes das cultuadas Harley-Davidson. O são Paulo Harley Days 2014 ocorre nos dias 18 e 19, no Sambódromo do Anhembi. O evento terá atrações para agradar aos fãs do motociclismo e adeptos do estilo de vida sobre duas rodas. Entre as atividades estão confirmadas um desfile de motos pela cidade, concursos de customização e shows de rock'n'roll (Ira!, Ultraje a Rigor, Blitz, Tihuana, Brothers of Brazil e a dupla de irmãos Supla e João Suplicy).

Haus Motors apresenta életrico I3

Com fábrica inaugurada no Brasil, a BMW foca agora nos mercados em expansão. Salvador é uma das praças que mais crescem em vendas para as marcas premium. Por conta disso, o empresário Gercino Coelho comanda pessoalmente a apresentação do elétrico I3 no próximo dia 23, ás 19 horas, na Haus Motors, líder em vendas do segmento premium na Bahia. Coelho recebe o presidente da BMW, Arturo Pinheiro, na capital baiana.

Aceleradas...

Lifan 530 já chegou

A Lifan apresenta amanhã o novo 530 em Campinas, São Paulo. O revendedor Thiago Bonina, da Bahia Vip, já tem o modelo em sua loja e vai divulgar nesta sexta o valor do 530 sedã com pacote cheio e motor 1.5, gasolina, de 103 cavalos de potência.

GT-R no Salão de São Paulo

O esportivo GT-R está confirmado pela Nissan no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro. Tem V6 3.8 biturbo, de 545 cavalos.

