Salão de Detroit valoriza os carros das marcas alemãs

Com atrações voltadas para os nichos das grandes picapes e utilitários premium dos Estados Unidos, a edição deste ano do Salão de Detroit apresentou poucas novidades para o Brasil. Por outro lado, as marcas alemãs concentram seus esforços nos crossovers urbanos e modelos mais caros. Em uma festa fechada antes da abertura do North American International Auto Show (Naias 2015), Dieter Zetsche, chefão mundial da Daimler AG e CEO da Mercedes-Benz Cars, afirmou que os crossovers irão "invadir" os Estados Unidos. "2015 será o ano dos utilitários do segmento premium", garante.

A Mercedes-Benz destacou o novíssimo GLE Coupé para entrar de vez na briga com o BMW X6. A marca usou a fórmula de mesclar o sedã Classe E e o SUV GL. É um veículo com acabamento luxuoso e espaço para cinco pessoas. Há as opções de motorização com potência de 258 cavalos (diesel) a 367 cv (V6 a gasolina), podendo chegar a 585 cavalos na versão preparada GLE 63 AMG. Este traz como novidade o novo câmbio de dupla embreagem e 9 marchas da Mercedes, denominado de 9G-Tronic. A marca garante o lançamento para meados do ano nos EUA e até o final do segundo semestre no Brasil.

A Volkswagen tem se posicionado como uma opção alemã nos Estados Unidos. Além de modelos com apelos de mercado, como o sedã Passat, a fabricante entrou forte no segmento dos crossovers. Mostrou o Cross Coupé, um grandalhão de 4,85 m de comprimento com motor híbrido do tipo plug-in. Há dois motores elétricos abastecidos por baterias recarregadas na tomada. O Cross Coupé traz um propulsor elétrico, um V6 3.6 a gasolina, que gera potência combinada de 360 cv e o consumo combinado é de excelentes 29,6 km/l.

Há crédito no Brasil e uma certa desconfiança

Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil, acredita em um período de retração das vendas dos carros zero km. Para ele, há uma desconfiança excessiva do brasileiro. "Hoje já há crédito dos bancos para o financiamento e, mesmo assim, o nosso consumidor está com o pé atrás, sem querer comprometer sua renda na compra de um carro", explica Munhoz. "O ano será igual ou bem pior do que o de 2014. Só iremos voltar a crescer a partir de 2016", garante.

Promoção de pneus Bridgestone

A Bridgestone, fabricante de pneus com fábrica em Camaçari, iniciou o ano com uma promoção para seus clientes. O "Feirão de Fábrica" oferece descontos para quem comprar os pneus de automóveis dos segmentos Ultra Alta Performance, Alta performance, Caminhonete das marcas Bridgestone ou Firestone, Standard (medidas 175/70R13 e 165/70R13 modelo Firestone Multihawk e F77, e na medida 175/65R14 no modelo Firestone Multihawk), e Fuzion (medida 205/55R16). Para participar, basta preencher o formulário e imprimir o voucher com o seu código exclusivo no site da empresa. A promoção será válida até o dia 28 de fevereiro.

Aceleradas...

Versa nacional chega a partir de março

A fábrica da Nissan em Resende abriu espaço para a produção do sedã Versa, modelo feito na mesma plataforma do March. O novo propulsor 1.0 flex, de três cilindros, entra em ação no Versa, com lançamento para março.

Bravo em fevereiro

Já a Fiat agendou os dias 3 e 4 de fevereiro para lançar o novo Bravo

adblock ativo