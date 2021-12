S10 renovada e mais tecnológica

Depois da Toyota Hilux e da Ford Ranger, chegou a vez da Chevrolet mostrar a S10 renovada. Líder de vendas entre as picapes médias em 2015 - a liderança já dura 21 anos -, a S10 começou a ser desbancada pela Hilux, que emplacou 8.529 unidades contra as 4.375 nos três primeiros meses do ano.

A nova S10 ganhou avant-première na Agrishow, importante feira agrícola da América Latina, que ocorre até dia 29 de abril, em Ribeirão Preto (SP). O lançamento será na quarta, dia 4 de maio, em Ribeirão Preto. A Chevrolet mudou o conjunto frontal com faróis de LED e grade ao estilo truck-USA. A picape incorporou pacote de tecnologia, incluindo OnStar e multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. O visual está valorizado também pelas rodas. São de 16 polegadas na versão de entrada LS e LT. Nas mais caras LTZ e High Country estão com novas de 18". A S10 tem motores fortes, como o 2.8 TurboDiesel (200 cv) e 2.5 Flex (206 cavalos), ambos com opção do câmbio manual e automático de seis velocidades.



Kia traz agora carros do México

A Kia foi a marca de veículos mais prejudicada com o programa Inovar-Auto. De 2011 para cá, a marca sul-coreana viu suas vendas despencarem de 17 mil unidades para menos da metade. Executivos anunciaram que a Kia agora vai trazer carros (Sportage, Cerato e Rio) do México. A cota é de 4.800 unidades. O Sportage tem visual robusto, tecnologia e motor 2.0 flex, de 178 cavalos.

Aceleradas...

Lifan X60 ganha CVT

A Lifan anunciou na China que vai oferecer o X60 com câmbio CVT. Outro que desembarca logo, logo é o crossover X50, com motor 1.5, de 103 cv, e câmbio manual de 5 marchas.

Do Brasil para os EUA

A BMW vai exportar o crossover X1 feito em Santa Catarina para o mercado dos Estados Unidos. Acordo levará 10 mil unidades das versões do X1 XDrive 28i, com motor 2.8 de 4 cilindros, gasolina, de 240 cv e 35 kgfm de torque.

