Rodobens em visual Black

A Rodobens, revenda da Mercedes-Benz em Salvador, será entregue até dezembro com o padrão mundial Black. Hugo Farias, executivo regional do grupo Rodobens, toca a obra para garantir espaço diferenciado para a exposição dos veículos da linha AMG e da MB. Um dos modelos em destaque é o novo GLE 400 4Matic Coupé HighWay. O crossover tem tecnologia avançada e motorzão 3.0 V6, de 333 cavalos de potência e torque de 480 Nm. A transmissão é moderna e tem 9 velocidades, acoplada ao sistema de tração integral 4Matic. O carro alemão tem quase 5 metros de comprimento - exatos 4,900 metros - e capacidade de porta-malas de 680 litros. Na aceleração do zero a 100 km/hora, dispara em 5,9 segundos. Preço: R$ 435.900.

A TARDE no júri do Carro do Ano 2017

Pelo sexto ano consecutivo participo como jornalista do corpo de jurados do Prêmio Carro do Ano, da Editora Globo, a mais importante premiação da indústria automotiva da América Latina. A festa da 50ª edição do Carro do Ano ocorre dia 31 de outubro, em São Paulo.

Haus lança BWM GS 700 em Salvador

Alexandre Cabral lança a nova BMW GS 700 na Haus Motors. A apresentação será no dia 10 de novembro, às 9 horas. A nova GS 700 tem carenagem similar ao da maior 800 e 75 cavalos de potência - são 10 cv a menos em relação a maior. Cabral começou a pré-venda e cobra R$ 35.950.

Civic e HR-V fogem à regra na crise Brasil

Representante Honda na capital baiana, a Imperial "pula" a crise com modelos de sucesso no mercado. Para Ismael Oliveira, gerente comercial do Grupo Imperial Honda, o HR-V e a 10ª geração do Civic têm sido a tábua de salvação em um período de "vacas magras".

PCX 2017 traz novas cores na carenagem

A Honda apresenta a linha 2017 da PCX. O modelo é o scooter mais vendido no Brasil, e chega com leves mudanças como novas cores. No PCX Standart, as cores são prata fosco e cinza metálico. Tem preço de R$ 10.300. O scooter DLX ganha a cor marrom perolizado. O preço da moto é de R$ 10.800.

