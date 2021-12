Revendas Miwah e Ritto estão com preços da tabela de 2014

Com longa experiência no setor automotivo, Luiz Heine, gerente das revendas Miwah (Mitsubishi) e Ritto (Suzuki), enfrenta a crise com uma ação forte nas vendas dos modelos das duas marcas japonesas. Até agora, Heine segura os preços dos carros no mesmo patamar dos valores de 2014. "Aqui, nada de repassar o valor do IPI para os carros. O foco é o consumidor", garante. No caso dos carros Suzuki, o Jimny feito no Brasil sai por preço a partir de R$ 61.490. O novo Swift Sport custa R$ 76.490 e o Grand Vitara varia de R$ 78.990 até R$ 101.990.

BMW apresenta a touring C 650 GT

Depois do fechamento da loja na Pituba, a BMW Motorrad continua com a expansão na sua linha de motos. Lançou a max-scooter C 650 GT, da categoria touring para uso urbano. É uma versão derivada da C 600 Sport e conta com um tanque de 20 litros e um motor de 647 cm³, bicilíndrico com refrigeração líquida e duplo comando de válvulas no cabeçote, para gerar 60 cavalos de potência e 66 kgfm de torque, usando uma embreagem CVT. O modelo sai a partir de R$ 53.900.

Maredo Veículos é a Geely em Salvador

A Geely já tem revenda em Salvador. É a Maredo Veículos, loja para comercializar o hatch GC2 (R$ 29.990) e o sedã EC7 (R$ 44.900). Os modelos são completos (direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico, air bag duplo e freios ABS) e, segundo Maurício Doria, diretor da nova revenda e da Sammar/Kia, a loja da Geely fica na região do Dique do Tororó e tem toda a infraestrutura, com showroom, oficina e estoque de peças.

Aceleradas...

Celeer nacional

Manoel Couto, da MG Veículos, fez uma reforma completa na revenda de Salvador para iniciar as vendas do Celer feito na nova fábrica de Jacareí, em São Paulo. O hatch da fabricante chinesa chega com preço tabelado de R$ 41.990. Já o sedã compacto será vendido por R$ 42.900.

Trilha do Roncador

A turma do Bahia Expedition vai aproveitar a Semana Santa na trilha do Roncador, na Chapada Diamantina.

