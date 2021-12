Revendas amargam pátio cheio de automóveis

O sinal vermelho está aceso para a indústria automotiva brasileira. O fraco resultado das vendas de carros zero-quilômetro em julho - com 252,6 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, inferior 20,5% em comparação com o mesmo mês de 2013 - tem impactado as montadoras e as revendas. No acumulado do ano, a queda já chega a 17,4% (1,81 milhão de unidades), em relação aos sete meses de 2013.



De um lado, férias coletivas para tentar diminuir o "encalhe" dos veículos nos pátios e nos showrooms. Entre os revendedores, as promoções - com taxa zero e financiamentos em planos de 24 meses com pelo menos 40% do valor do carro - surgem como atrativos.



No ano passado, o Volkswagen Gol, que perde terreno mês a mês para o Fiat Palio, emplacava, em média, 20 mil unidades/mês. Em julho, o Gol amargou o 2º lugar no ranking de vendas, com 14.345 unidades, abaixo das 15.089 unidades do Palio no Brasil. Até o Onix, da Chevrolet, mostrou suas garras - com 14.055 carros - e se aproximou do hatch da Volks no mês passado.



A liderança do Gol - são 27 anos à frente no Brasil - começa a ficar ameaçada. De janeiro a julho de 2014, o Palio registrou 98.553 carros, atrás apenas 9.396 unidades do VW Gol (107.949), o ainda campeão de vendas do mercado brasileiro.



Serviço gratuito para calibrar pneus

Quem tem carro ganhou mais um serviço dentro do Salvador Shopping. A Pit Stop oferece aos clientes a possibilidade de calibrar os pneus de carros e motos. O serviço está disponível gratuitamente em duas estações, uma delas no setor A do piso G1 Roxo (próximo da loja Dry Wash) e outra no estacionamento de motos. Nos locais, há ainda uma tabela de consulta de calibragem dos pneus. As estações oferecem uma estrutura para higienização das mãos dos clientes/donos de carros e motos.



Regata Aratu-Maragojipe mantém tradição





adblock ativo