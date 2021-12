Recorde de baixas no trânsito

A imprudência e a falta de educação somadas às péssimas condições das estradas e vias urbanas no Brasil resultam em dados sempre alarmantes sobre a mortalidade no trânsito. Em cada feriado prolongado, como este do Réveillon, morrem no país cerca de 250 pessoas no trânsito. Na Austrália o número é o mesmo, no período de um ano.

Legislação não falta: temos leis que estabelecem duras punições para quem bebe e dirige em seguida. Além disso, punimos duplamente as infrações com pontos e com uma multa pecuniária. Adianta? A resposta é óbvia. Sou do tempo em que o Detran de São Paulo organizava excursões de grupos escolares a uma espécie de cidade-mirim com ruas, avenidas, semáforos e faixas de pedestre em escala reduzida. A intenção era promover a educação para o trânsito, conscientizando pedestres e os futuros motoristas.

Ao colocar as crianças em uma cidade, integrava-se sociedade e o automóvel e veículos em geral. A ideia nunca ganhou corpo nem jamais se integrou à grade curricular do ensino fundamental, salvo em raras exceções. Sem ensinar às crianças nada sobre a organização das cidades, a consciência para o trânsito ou para a antiga “educação moral e cívica”, simplesmente abandonamos esse dever de integrá-las à urbe. Pior: damos mau exemplo ao carregar crianças sem cadeirinha no carro, afrouxar o cinto de segurança, xingar quem não dá passagem e andar acima do limite de velocidade. Assim colecionamos recordes de vítimas todo ano em decorrência de acidentes de trânsito. Se não houver investimento de longo prazo, vamos gastar dinheiro apenas com radares, blitzes e na combalida saúde pública.

