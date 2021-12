Q3 troca gasolina por motor flex

Produzido desde o ano passado na fábrica da Audi de São José dos Pinhais, no Paraná, o Q3 ganhou o novo motor 1.4 TSI Flex, que já equipava o modelo Audi A3 Sedã. O SUV consegue os mesmos 150 cv de potência (com 25,5 kgfm de torque máximo, tanto com etanol quanto com gasolina) do sedã e chega às lojas em três versões de acabamento: a Attraction, a partir de R$ 143.190; Ambiente, a partir de R$ 154.190; e a Ambition, a partir de R$ 170.190. A transmissão é de dupla embreagem e seis marchas S-Tronic. De acordo com a Audi, o conjunto mecânico garante aceleração de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e velocidade máxima de 204 km/h, com ambos os combustíveis.

Mini Countryman2017 no Brasil

A notícia entre os lojistas é a que o modelo 2017 do Mini Countryman está desembarcando no Brasil este mês. O SUV será importado da fábrica de Oxford, na Inglaterra, e terá três versões com valores entre R$ 145 mil e R$ 190 mil.

Na Europa, perua do Logan vai estar em salão

Sem nenhuma informação se chegará ao Brasil, ainda mais no mercado em baixa para peruas, a versão do modelo para o Renault Logan (na Europa, Dacia) será apresentada no Salão de Genebra, na Suíça, no próximo dia 7.

