Prius tem valor de R$ 123 mil

O híbrido Prius está em alta na Bahia. Edson Moreno, gerente comercial da Guebor, revenda Toyota em Salvador, tem feito agendamento para atender os clientes que desejam conhecer toda a tecnologia embarcada do modelo japonês. Primeiro híbrido produzido em grande escala no mundo, o Prius está na quarta geração e tem valor sugerido de R$ 123 mil. O carro vem equipado com motor 1.8 a gasolina, de ciclo Atkinson, com comando variável de válvulas. Ganhou recalibração para diminuir sua potência (98 cv a 5.600 rpm e 14,2 kgfm a 3.600 rpm) e melhorar sua eficiência. É auxiliado por um propulsor elétrico de 72 cv e 16,6 kgfm. Na potência combinada chega a 123 cavalos. A manopla da transmissão tipo CVT parece um controle de videogame.

Lançamento do Kwid só em 2017 no Brasil

Carros anunciados para ser lançados este ano devem mesmo aparecer só no ano que vem no país. Em Paris, Fabrice Cambolive, presidente da Renault do Brasil, confirmou o Kwid para o Salão de SP. Mas a venda do hatch, substituto do Clio, ficou para o ano que vem.

Peugeot terá carros mais conectados

Fabrício Biondi, diretor de marketing e de produtos da Peugeot do Brasil, estava entusiasmado na capital francesa. Aproveitou o Salão de Paris para afirmar que a marca irá também focar nos SUVs e na conectividade do portfólio de veículos no Brasil. Um deles é o 3008.

X60 automático só no fim deste ano

Thiago Bonina, da Lifan Bahia Vip, espera para depois do Salão de SP o início das vendas da versão com câmbio automático do SUV X60. O crossover entra em promoção no Feirão de Fábrica. Sai por R$ 59.990, com R$ 5 mil de bonus extra e um ano de seguro grátis. O crossover é chinês mas montado no Uruguai com motor 1.8, de 126, e câmbio manual de cinco marchas. Ganhou ajustes na suspensão, visual com grade renovada, rodas com novo desenho e maiores de 18 polegadas (opcionais), além de melhorias no multimídia com bluetooth, navegador GPS integrado, câmera de ré e conectividade. O painel é digital e oferece informações com novos velocímetro, tacômetro (conta-giros), marcador de combustível e de temperatura do líquido de arrefecimento.

