Presença feminina na indústria automotiva

Em um cenário disruptivo não apenas para a indústria, mas para todo o ambiente empresarial, que exige diversidade de pensamento e ação, no esforço para criar produtos sustentáveis e inovadores, as mulheres ocupam apenas 6% dos cargos de alta liderança nas empresas que compõe a indústria automotiva brasileira.

De acordo com o estudo realizado em 2018 por Automotive Business, quando consideradas todas as áreas, os números são ainda mais desanimadores. A força de trabalho feminina representa apenas 17% do quadro total do setor, com salários que chegam a ser 33,8% inferiores ao de homens em cargos equivalentes.

A presença feminina nas empresas da cadeia automotiva, principalmente das montadoras e fabricantes de autopeças, está longe do patamar adequado. E esse é um claro sinal de que é preciso acelerar os esforços no sentido de promover equidade de gênero, criando ações e programas efetivos.

Criar condições para o aumento da participação feminina na indústria automotiva, seja em postos de operação ou de liderança, é importante não apenas para a redução das desigualdades sociais do país, mas é essencial para a sobrevivência dessa indústria. Que precisa se reinventar o tempo todo, criando soluções para superar as expectativas de um mercado consumidor que está deixando de sonhar com a compra do carro e da casa própria e exige, cada vez mais, soluções sustentáveis e compartilhadas de transporte.

Um relatório da EY, de 2015, aponta que disrupção e diversidade de gênero são preocupações para líderes empresariais de todos os segmentos ao redor do mundo. Para navegar na atual disrupção com sucesso, as empresas deverão contar com uma diversa gama de opiniões, ideias e experiências. Mas como a indústria automotiva brasileira vai dar conta desse desafio mantendo uma pequena participação feminina nas posições de liderança e ainda convivendo com as desigualdades em relação a salários e remuneração?

A disrupção tecnológica demanda inovação e os negócios precisam da diversidade para sobreviver e crescer. Equipes com diferenças de gênero, raça, idade e crenças, com visões de mundo distintas estão mais preparadas para atuar em ambientes em transformação.

