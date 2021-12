Peugeot apresenta novo 3008 no Salão de Paris

O Salão de Paris 2016 será só em outubro, e as fabricantes de veículos já começam a soltar suas novidades. Uma delas é o reestilizado 3008, da francesa Peugeot.

O crossover 3008 - modelo vendido também no Brasil - tem vendas expressivas nos países da Europa e incorpora agora linhas mais modernas. A grande sacada da Peugeot é aproximar o 3008 do mundo mais high-tech. Assim, seu interior ganhou caprichos redobrados, especialmente nos materiais usados no painel de instrumentos e na conectividade do multimídia.

Há uma grande tela ao estilo tablet no painel de instrumentos, com sistema de toque na tela. Há um sistema dotado por seis teclas para oferecer maior interação do motorista e do carona. O acesso é bem simples e objetivo, podendo usar as funções do rádio, climatização, navegação, informações do veículo, além da conectividade via smartphone e dispositivos móveis.

O novo Peugeot 3008 - que será apresentado no Salão de Paris 2016 - é um autêntico SUV. Possui grade verticalizada, capô longo, grandes rodas, altura livre do solo ampliada e barras no teto.

Placa Mercosul começa em 2017 no Brasil

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina que todos os carros nacionais comecem a circular com a placa de identificação do Mercosul a partir de 1º de janeiro de 2017. Mas haverá um cronograma até 2020. A resolução 590 era para

entrar em vigor este ano, mas foi adiada. As novas placas devem ter emblema do Mercosul, nome e bandeira do país, além de faixa holográfica, código 2D e marcas de segurança para diferenciar os novos modelos no Brasil.

Aceleradas...

Acende o farol

O governo federal definiu que os carros devem usar farol baixo durante todo o dia. A determinação é para o dia 8 de julho (prazo de 45 dias). A medida será válida para rodovias, incluindo as urbanas. O descumprimento é uma infração média, com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira de habilitação.

