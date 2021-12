Peugeot 3008 é eleito o carro de 2017 na Europa

O novo Peugeot 3008 foi o grande vencedor do Carro do Ano na Europa. O SUV da montadora francesa ficou na primeira posição em uma lista de 30 veículos. Com 319 pontos no total, o modelo venceu a disputa entre os sete finalistas. Em segundo lugar ficou o Alfa Romeo Giulia, com 296 pontos, seguido pelo Mercedes Classe E (197 pontos). A escolha veio de um júri composto por 58 jornalistas de 22 países. Apresentado no Brasil no Salão de São Paulo, em novembro do ano passado, o 3008 começa a ser vendido por aqui ainda no primeiro semestre deste ano. A exemplo da geração atual, o novo crossover será equipado com o motor 1.6 THP de até 165 cv e 24,5 kgfm, com câmbio automático de seis marchas. Entre os pontos mais elogiados do SUV estão o design (abandonando o mix de monovolume mais crossover do antecessor) e o espaço interno. O modelo foi elogiado pela oferta de espaço e teve o desenho e a praticidade do interior apontados como principais pontos fortes. O Volvo S90 foi o 4º colocado, com 172 pontos, seguido do Citroën C3, 5º – 166 pontos. O título deste ano é o quinto na história da empresa, que se sagrou vencedora da premiação em 2014, com o 308, em 2002, com o 307, em 1988, com o 405 e, em 1969, com o 504.

Land Rover lança plano de revisões com preço fixo

A Jaguar Land Rover terá novos planos de cinco anos de revisões básicas com preço fixo para o mercado brasileiro. Chamados de Jaguar Land Rover Care, os planos partem de R$ 2.990 de acordo com o modelo. Para ter direito, o cliente deve efetuar as revisões na rede da Jaguar Land Rover.

Nova DS7 Crossback é aposta de luxo

A DS quer conquistar o mercado de luxo com o DS 7 Crossback. O modelo apareceu no Salão de Genebra, e, além do visual moderno e do interior bastante requintado, o SUV terá uma versão híbrida disponível a partir de 2019. O jipão de luxo será o mais caro do grupo Citroën.

