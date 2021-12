Passoli automotores é a nova parceira da Iveco na Bahia

As quatro revendas Iveco - antes do Grupo Mobile na Bahia - estão agora sendo administradas pelo Grupo Possoli. Com vasta experiência no ramo de caminhões e ônibus, o empresário Airton Vieira fechou parceria com a empresa catarinense - que atua no ramo nos estados de Santa Catarina e no Paraná. Por aqui, já iniciou as operações da Possoli Automotores para reforçar as vendas e a oferta dos serviços agregados nas concessionárias de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Luís Eduardo Magalhães. Airton Vieira acredita que a retração na economia brasileira deve ser contornada com uma valorização dos financiamentos pelo Finame e ampla oferta dos serviços para os caminhoneiros que circulam pelas estradas. "O Brasil ainda é um país rodoviário. Temos lojas em locais estratégicos e de grandes entroncamentos rodoviários e por onde os caminhoneiros passam para se deslocar para o Nordeste e para os estados do Sudeste do País", comenta o empresário, que fez um investimento de cerca de R$ 3 milhões na compra de peças para a linha de caminhões Iveco (Daily, Vertis, Tector, Stralis e Hi-Way). Na Possoli Automotores, o Dayle - modelo com capacidade de até 9 toneladas de PBT - surge como opção no segmento dos veículos urbanos de carga (VUCs). Tem preço a partir de R$ 90 mil, motor 3.0 Iveco FPT F1C Dual Stage, com tecnologia EGR, e uma ampla variação ma versão Chassi Cabine para uso nos grandes centros urbanos.

Mercedes apresenta GLA 250

A Mercedes-Benz apresentou o crossover GLA em setembro do ano passado no Brasil. No próximo dia 1º de abril, traz a versão 250, com motor que gera 211 cavalos e tração 4x4. O modelo, que será produzido na fábrica de Iracemápolis (SP), chega ainda da Alemanha com motor 2.0 turbo, injeção direta com turbo de geometria variável e start-stop de série.

Aceleradas...

Peugeot lança 2008 em Porto Seguro

A Peugeot vai lançar o crossover 2008 na Bahia. O modelo é mais um que chega para brigar no segmento dos utilitários compactos. O lançamento do 2008 será em Porto Seguro, extremo sul da Bahia, e o modelo da marca francesa entra na lista dos veículos que querem o trono do Ford EcoSport.

Lexus na Bahia

A Lexus, marca de luxo da Toyota, deve aportar na capital baiana. Em breve, as revendas Terra Forte e Guebor começam a vender também os modelos Lexus. O NX 200 t é o primeiro SUV compacto e chega por R$ 216.300, e no pacote F-Sport tem valor de R$ 236.900. O Lexus NX 200 t é rival do Land Rover Evoque. Tem motor 2.0 turboalimentado com injeção direta, de 238 cavalos, multimídia de 7" e pacote premium.

Série 1 feita no Brasil

A BMW já produz o Série 1 em solo nacional. Este é o terceiro modelo da marca - já são fabricados o Série 3 e o X1 - em Araquari, Santa Catarina. Os veículos BMW 120i ActiveFlex (versões Sport e Sport GP) e BMW 125i M Sport ActiveFlex chegam em abril. O 120i ActiveFlex custa R$ 115.950. Tem motor 2.0 Twinpower turbo, de quatro cilindros, que rende 184 hp, e câmbio de oito velocidades.

adblock ativo