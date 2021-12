Onix é o campeão de vendas da Chevrolet

Das grandes montadoras instaladas no Brasil, a Chevrolet é a que mais solta rojões. Mesmo não sendo a líder de vendas - a briga fica entre a Fiat e a Volkswagen -, Marcos Munhoz, vice-presidente de comunicação, relações públicas e governamentais da General Motors do Brasil, comemora os bons resultados da empresa. Um dos responsáveis pela renovação do portfólio de produtos e das campanhas de varejo dos carros da Chevrolet no país, Munhoz nem pensa na liderança. "Nossa meta é a satisfação dos nossos clientes", reforçou o executivo, no lançamento do Cruze 2015 em Montevidéu, Uruguai.

O executivo traça planos para o ano que vem. Entre os modelos de entrada, Munhoz diz que a dupla Onix e Prisma deve ganhar ainda mais espaço. "O Onix, por exemplo, é o nosso campeão. E quem diria que a Spin - que agora ganhou a versão Activ - teria vendas superiores aos dos modelos Meriva e Zafira", comemora.

Para ele, o volume das vendas de carros em 2015 deve ser igual ao acumulado deste ano. "Precisamos aguardar as definições de três fatores no Brasil. Um deles é o da efetivação da lei da retomada de bens dos proprietários inadimplentes. Este é um dos problemas que travam o crédito dos carros zero km no Brasil", pontua Munhoz.

Mini entra na lista do recall no Brasil

O ano de 2014 está acabando e o número de casos de recall cresce. Na semana passada, a inglesa Mini soltou um comunicado para a verificação do mecanismo de inclinação dos bancos dianteiros. Segundo o comunicado, são necessários ajustes para garantir o encaixe correto dos componentes do mecanismo. O serviço é gratuito e realizado em cerca de 25 minutos. De acordo com a Mini, 134 unidades dos modelos Cooper e Cooper S. Em casos extremos, os bancos podem destravar-se e gerar um movimento abrupto, ocasionando acidentes e danos físicos.

Aceleradas...

Suzuki no Tamar

O Jimny é o carro oficial do Projeto Tamar, instituição com ações na proteção das tartarugas-marinhas no Brasil. A Suzuki oferece o utilitário com motor 1.3 DOHC 16V, de 85 cavalos, por a partir de R$ 59.900.

SUV potente

A divisão esportiva Brabus anunciou a venda do G63 620, o SUV mais potente vendido no Brasil. O G63 Brabus 700 tem motor V8 biturbo, de 710 cavalos e 97,8 kgfm. Traz rodas de 21 polegadas, suspensão regulável e sistema de exaustão valve-controled, duplo escape e spoiler com LEDs. Custa US$ 565 mil (cerca de R$ 1,45 milhão).

adblock ativo