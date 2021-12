O futuro chega em duas rodas, nos modelos elétricos

A eletrificação, a conectividade e o aporte de tecnologia apontam caminhos não apenas para os fabricantes de automóveis. A evolução em duas rodas é materializada em modelos elétricos, leves, tecnológicos e com design futurista. Essa tendência está chegando ao mercado baiano e, ao que parece, a pandemia da Covid-19 deve acelerar o desejo do consumidor por modelos com essa pegada.

Apaixonados por motos, que costumam acompanhar experiências futuristas, já devem ter ouvido falar no modelo conceito R 1200 GS Adventure, da BMW Motorrad, uma versão que parece coisa de cinema. Sem rodas, é a própria personificação da moto voadora. Foi inspirada em um dos modelos da série Technic da Lego e se tornou um conceito. Na origem, as peças criaram a R 1200 GS normal, um modelo com duas rodas. Mais tarde, os engenheiros da marca colocaram pimenta no protótipo, e daí surgiu uma versão flutuante e mega futurista.

Ficção à parte, nós, nordestinos, temos um pé na tecnologia e em novas tendências do mundo de duas rodas. A startup pernambucana Voltz Motors lançou, no Recife, uma moto tipo scooter 100% elétrica. Resultado de um investimento de R$ 8 milhões e três anos de pesquisa, a Voltz EV1 está chegando ao mercado baiano.

A empresa já tem cinco showrooms (lojas parceiras e franquias) negociados e mais seis em negociação, todos no interior. O valor da EV1 é de R$ 9 mil. E você encontra mais detalhes na matéria de capa.

A venda de scooters teve crescimento em 2019 e, segundo especialistas, deve aumentar no pós-pandemia. As vendas totais de motos registraram, em média, crescimento de 14,8%, no acumulado até outubro, ao passo que o segmento de scooters teve expansão de 39,6%, saltando de 56,5 mil unidades para 78,9 mil. Os dados foram divulgados durante o Salão Duas Rodas 2019, no São Paulo Expo, na capital paulista.

O scooter ocupa hoje a quarta colocação no ranking das dez categorias de motos comercializadas no país. O modelo agrada tanto ao público masculino quanto ao feminino. Uma alternativa de transporte capaz de driblar o estresse do trânsito urbano. Os scooters elétricos têm todas essas vantagens, além do benefício de fazer parte da categoria de veículos sustentáveis, com zero emissão.

