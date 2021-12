Novo player, em cenário difícil para transporte por app

A pandemia da Covid-19, que impôs o isolamento social e criou hábitos preventivos em relação à doença, desacelerou a demanda por serviços de aplicativos de transporte. Nas capitais brasileiras, inclusive em Salvador, a procura caiu tanto que teve impacto não apenas no orçamento dos motoristas de app, mas no faturamento das locadoras de automóveis.

Quando as medidas restritivas começaram na capital baiana, em março, houve devolução em massa dos carros alugados por motoristas de aplicativo. Que perderam receita e não conseguiam mais arcar com os custos de locação.

Neste momento, apesar da leve flexibilização e do retorno de algumas atividades de comércio e serviços, a exemplo de concessionárias e revendas de automóveis, a demanda por transporte por aplicativo se mantém baixa, segundo as cooperativas de motoristas por app.

Apesar deste cenário adverso, a Sity Inc, empresa de mobilidade 100% brasileira, anuncia expansão, a partir de São Paulo, e a chegada em mais 10 cidades brasileiras, dentre elas, Salvador. Em um momento de crise e redução de demanda, a plataforma ousa ao entrar em um segmento com players de mercado do porte da Uber e 99.

A empresa anuncia que tem a menor taxa do mercado, e que no Sity o motorista visualiza a foto e nome completo do passageiro, endereço de destino e a forma de pagamento, no momento da chamada.

A plataforma aposta em retorno de investimento no longo prazo. Até porque, em Salvador as regras de isolamento social foram reforçadas em algumas regiões da cidade.

No pós-pandemia, as projeções indicam que a demanda de corridas por app não deve voltar ao patamar de alta, registrado antes da chegada do novo coronavírus. Nas concessionárias há aumento das vendas dos carros de entrada e motos de baixa cilindrada, não apenas para trabalho com pronta-entrega, mas como alternativa para evitar o transporte público e os carros por aplicativo. Não é à toa que os scooters estão sendo mais procurados como opção de transporte individual. Mudanças na mobilidade urbana.

