Novo Korando chega este mês

Manoel Geremias, presidente da Associação dos Concessionários Ssangyong do Brasil, aguarda a chegada das primeiras unidades do novo Korando na Bahia. Totalmente reestilizado, o SUV Korando ganhou mudanças no conjunto frontal com luzes de LED, traseira mais imponente e painel renovado. Sob o capô, o motor 2.0 diesel, com 175 cavalos e torque máximo de 36 Kgfm, associado a uma caixa de transmissão automática de seis marchas. Chega com valor sugerido a partir de R$ 109.900. São duas versões com tração integral 4x4 e opções de rodas. A fabricante sul-coreana lançará, em breve, o novo SUV grande Rexton de sete lugares (R$ 159 mil).



BMW R 1200 GS será feita em Manaus



A BMW anunciou a produção das motocicletas R 1200 GS e R 1200 GS Adventure na fábrica de Manaus. Sinônimo de bigtrail, o modelo chega inicialmente com vestimenta da GS Trophy, série limitada com pacote premium e preço de R$ 69.900 e R$ 78.900, respectivamente. Tem motor de refrigeração mista (ar/água), de 125 cavalos de potência, câmbio de seis marchas e sistema com cinco modos de condução (Standard, Rain, Road, Dynamic, Enduro e Enduro Pro).



Chery cumpre plano e inaugura sua fábrica



Sem alarde, a Chery será a 1ª montadora chinesa a inaugurar sua fábrica em solo brasileiro. A festa dos chineses será no dia 28 de agosto em Jacareí, São Paulo. Estruturada no país, a marca sairá primeiro com o Celer nacional da planta paulista, que terá fôlego para outros modelos. De lá, há espaço para as futuras gerações do QQ e do Tiggo, todos com motor flex. A Chery investiu R$ 400 milhões, além de US$ 130 milhões em uma fábrica de motores. A produção anual de Jacareí será de 150 mil carros.



Classe C renovado



A Mercedes-Benz faz lançamento na terça que vem do novo Classe C. O sedã ficou vistoso, com linhas que lembram a família E. Em Salvador, o modelo antigo acabou. Mas já é possível fazer reservas da nova C180 (R$ 139.900). Já a C200 sai por R$ 159.900 e a C250 custa R$ 197.900

