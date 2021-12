Novo i30 no Salão de Paris

O Salão de Paris 2016 será entre os dias 1º e 16 de outubro. E as marcas já anunciam "seus" destaques. Um deles é o novo I30. O hatch da Hyundai ganhou visual mais europeu, com novo conjunto frontal e uma traseira com belas lanternas. Na Europa, o i30 tem motores a gasolina e a diesel. Destaque para o motor 1.4 T-GDI com 140 cavalos e 24,6 kgfm de torque, auxiliado pelo câmbio manual de seis marchas ou automatizado DCT de sete velocidades.

Outra opção é o 1.0 T-GDI (semelhante ao usado pelo HB20 Turbo, porém com injeção direta), com potência é de 120 cv e o torque de 17,3 kgfm. Bebendo diesel, o hatch i30 conta com um motor 1.6 com três opções de potência: 95, 110 ou 133 cavalos. A transmissão pode ser manual ou DCT de dupla embreagem.



A5, mais um em Paris

Ouro veículo que ganha reestilização mostrada em Paris é o Audi A5. Depois da versão cupê de 2 portas em julho, o Sportback será mostardo com motores mais eficientes. Eles ficaram até 17% mais potentes que as versões anteriores, sem prejudicar a economia de combustível. O consumo, de acordo com informações preliminares da marca alemã, o houve redução de consumo em até 22%. A segunda geração do A5 Sportback e do S5 chegam com novidades: a nova plataforma deixou o carro mais leve. Há inédito quadro de instrumentos totalmente configurável.

A Audi equipa o novo A5 com opções de motor, entre eles o motor 2.0 TFSI, com 190 ou 252 cavalos de potência, e 3 a diesel (TDI), sendo uma de 4 cilindros (190 cv) e duas de 6 cilindros, com 218 e 286 cv. A versão esportiva S5 vem com um V6 turbo, de 354 cv, e transmisssão automática (Tiptronic) de 8 velocidades. Assim, o carro faz no 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos.

Novo plano de revisão da Chery

Única marca chinesa com fábrica no Brasil, a Chery anunciou um novo plano de revisão programada com preço fixo. A partir deste mês de setembro, as revisões passam a ser mais baratas, com redução que variam de 8% a 69%, dependendo do modelo. Exemplo é a inclusão de procedimentos novos no programa de revisão. Agora, é indicada a substituição das correias de acessórios, tensionadores, roletes da correia de distribuição e filtro anti-polen, que ocorrerá somente quando necessário. Além do aumento do intervalo para substituição do óleo do motor, que, em condições normais de uso, será de 10 mil km ou 12 meses (antes a recomendação era a substituição a cada 5 mil km ou 6 meses).

Maurício Buzetto, gerente nacional de Pós-Vendas da Chery Brasil, garante que as revisões incluem no mínimo a inspeção de 31 itens, além das trocas de lubrificantes, fluidos, filtros e correias, quando necessários. A nova tabela de preços está disponível no site da Chery.

