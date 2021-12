Novo crossover X4 já está à venda na Bahia

O gerente da Haus Motors, Alexandre Cabral, começa a receber este mês as primeiras unidades da versão nacional do Série 3,o 320i Active Flex, direto da fábrica brasileira da BMW em Araquari, Santa Catarina. Por sinal, o modelo e o crossover X1 estão com fila de espera em Salvador. "Até o fim deste mês, tudo será resolvido, e os clientes já terão seus carros na garagem",garante Cabral, que oferece também o Série 1 (versão 116) com valor promocional de R$ 96.950. Ele adiantou ainda que o novo BMW X4, crossover apresentado na semana passada no Salão do Automóvel de SP, já está à venda na capital baiana - a xDrive 28i por R$ 264.950 e a xDrive 35i com valor sugerido de R$ 314.950. Ainda sem previsão para a venda do novo Mini cinco portas, Cabral diz que os carros premium estão em alta e a Haus Motors (concessionária BMW/Mini) tem se destacado no mercado baiano e é hoje uma das revendas mais estruturadas da rede BMW em todo o país.

Honda oferece nova versão da PCX 2015

A japonesa Honda soltou uma nova versão da PCX. É a configuração DLX com tonalidade preto fosco nas carenagens e o dourado exclusivo das rodas. A PCX DLX faz parte da linha 2015 com motor de quatro tempos OHC (Over Head Camshaft), arrefecido a líquido, com potência de 13,6 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) e freios com CBS (Combined Brake System). Tem valor a partir de R$ 8.990.

Lancer 2015 será feito em Catalão

A Mitsubishi anunciou que a versão 2015 do sedã Lancer sairá da fábrica de Catalão (Goiás). O modelo será ofertado em oito cores e ganha o novo Rear Lip Spoiler (GT e AWD). As versões CVT e MT recebem um para-choque dianteiro maior, garantindo menor ruído e aparência bem esportiva. O Lancer 2015 chega nas versões 2.0 AWD, 2.0 GT, 2.0 CVT e 2.0 M/T, todos com motor MIVEC 2.0, gasolina, de comando variável e injeção eletrônica multiponto sequencial, para gerar potência de 160 cavalos.

Aceleradas...

Pneus da Continental

Com fábrica em Camaçari, a alemã Continental lança, no dia 19 deste mês, um novo pneu para o segmento adventure no Brasil. O evento contará com a presença do diretor Renato Sarzano, superintendente das operações da Continental Pneus Mercosul.

Nova Spin Activ

A Chevrolet lança na semana que vem a Spin Activ, monovolume com apelo visual off-road e estepe pendurado na tampa do porta-malas.

