Novo Classe E autônomo chega ao país

A 10ª geração do sedã Classe E chega ao Brasil. O modelo tem dispositivos desenvolvidos pela alemã Mercedes-Benz. Hugo Faria, executivo de vendas da Rodobens, diz que o veículo sai por R$ 309.900 (Advantage) e já traz sistema de condução semiautônoma. O design segue a linha recente dos Classe C e S. Tem motor 2.0 turbo, com injeção direta, 211 cavalos e 35,7 mkgf de torque. A nova transmissão automática tem nove marchas. A tração é traseira. O Mercedes Classe E tem tecnologia de sobra. Freia e anda sozinho e identifica, por meio de sete sensores, radares e uma câmera estéreo, tudo que passa à frente. Tem assistente ativo de frenagem e sistema de estacionamento automático. Sua versão Exclusive custa R$ 319.900.

Normas rigorosas para infratores

A partir do dia 1º de novembro de 2016, as leis de trânsito serão mais rígidas e com multas atualizadas. A legislação de trânsito ganha mudanças, e o valor que hoje é de R$ 1.915 subirá para R$ 2.934,70 para quem for pego alcoolizado e dirigindo em todo o país. Fique ligado!

Civic Sport e manual por R$ 89.400

A Honda acertou no visual do novo Civic. Ismael Oliveira, gerente comercial Imperial Honda, oferece o Civic Sport com motor 2.0 flex, de 155 cv e 19,5 kgfm, e câmbio manual de seis marchas. O Civic Sport flex sai por R$ 89.400. Já a transmissão CVT eleva o valor do carro para R$ 96.400.

Mais dois modelos da Vespa no mercado

O Grupo Piaggio divulga o preço de mais dois modelos da Vespa: versões GTS 300 e Sprint saem por R$ 32.930 e R$ 26.930, respectivamente. A Vespa GTS 300 tem motor de 300 cilindradas e estilo retrô também. Tem sistema ASR de controle de tração e freios ABS de dois canais.

Volvo XC90 2017 só no fim de novembro

Adriano Santos, gerente da Rota Premium/Volvo, aguarda a linha 2017 do XC90. O crossover traz mais elementos de carros autônomos. Um deles é o assistente de direção de até 130 km/h. Ofertado nas configurações Momentum (R$ 346.900) e Inscription, (R$ 403.900), o XC90 2017 chega no mês que vem.

