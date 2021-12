Nova S10 é líder de vendas

Desde a retomada da produção, em abril, a Nova S10 apresenta forte evolução nas vendas. Em agosto, a picape da Chevrolet registrou o melhor desempenho no ano, ao emplacar 4.798 unidades, retomando a liderança do segmento. A versão turbo diese somou cerca de 4,5 mil unidades no último mês, um recorde histórico na trajetória da S10 no mercado brasileiro.

A S10 está disponível em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country), duas opções de motorização (2.5 Flex e 2.8 Turbo Diesel), assim como duas opções de transmissão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4).

Fiat Lovers estreia no Brasil

A Fiat mudou seu clube de relacionamento e estreia o Fiat Lovers. O programa oferece benefícios e vantagens e contempla três categorias. A verde, categoria de entrada, para o consumidor que não possui veículo Fiat, mas gosta do universo de carros da marca; bianco, intermediária, para clientes que têm identificação com a marca por já terem comprado um veículo Fiat; rosso, categoria superior, que oferece experiências a clientes que compraram mais de um Fiat zero-quilômetro.

Ram é campeã em pesquisa de qualidade

A Ram é a primeira marca de picapes a conquistar o primeiro lugar no Estudo de Qualidade Inicial (IQS) 2021 da J.D. Power, nos EUA. Opiniões dos proprietários das novas 2500 e 3500 motivaram a conquista. No Brasil, a Ram é sucesso de vendas.

Freio na recuperação

De acordo com a Fenabrave, os emplacamentos de veículos em agosto, considerando todos os segmentos , tiveram retração de 4,97%, na comparação com julho. Isso em função da falta de insumos e componentes.

Retomada prevista em 2021

No acumulado do ano, o setor segue a trajetória de recuperação, com alta de 27,83% sobre os oito primeiros meses de 2020. A situação deve ser normalizada apenas em 2022, segundo Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave.

Ritmo ditado pela produção em baixa

Em agosto foram emplacados 119,8 mil automóveis, número 3% menor que o verificado em julho e 15,6% abaixo do mesmo mês de 2020. No acumulado de oito meses o volume é de pouco mais de 1 milhão.

