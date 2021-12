Modelos 2014 ainda sem o IPI no Brasil

Há boas e más notícias para quem aguardou a virada do ano para comprar um veículo zero produzido em 2014 pelo preço do ano passado. Boa parte das revendas em todo o Brasil ainda pratica a tabela de preços sem a inclusão do Imposto sobre Propriedade Industrial (IPI). Isso serve para os modelos feitos em 2014 e ainda no estoque das concessionárias de todo o País. Assim, antes de fechar o negócio, é válido pechinchar, principalmente se o carro for do estoque de 2014. No mínimo, você terá um desconto de pelo menos 4% no preço final do veículo. Mas há alguns cuidados antes da compra: um deles é o de verificar se o modelo foi incluído na vasta lista de recalls anunciados ao longo de 2014. Quem começou 2015 com a determinação de comprar seu carro novo bateu com a cara na porta: logo no primeiro dia útil do ano, o serviço do configurador de preços dos sites das montadoras ficou suspenso. O motivo é a atualização dos preços com a inclusão da alíquota do IPI. Com o recesso dos festejos natalinos e de réveillon, os novos preços serão liberados a partir de hoje nos sites dos fabricantes de veículos. Depois de pelo menos três anos com carros nacionais com imposto reduzido, o mercado de veículos zero km terá que se reinventar com promoções, feirões e vantagens ofertadas ao consumidor. No Brasil, o IPI reduzido vigorava desde maio de 2012. Agora, os carros com motor flex até 1.0 voltam a ter 7% do IPI no preço. Já os com motores entre 1.0 e 2.0, o imposto chega a 11%. Para os modelos a gasolina, o preço do carro vem com IPI de 13%.

Aceleradas...

H.O.G Bahia promove passeio de Harley



O harleyro Frederico Machado já agendou os primeiros passeios do H.O.G. Bahia. No sábado, 10, haverá um passeio até a Colina Sagrada com os agradecimentos na Igreja do Senhor do Bonfim. Nos dias 17 e 18, donos de modelos Harley-Davidson pegam a Linha Verde no Bate e Fica em Aracaju.

Chegou o 500 Abarth



A Fiat já desembarcou as primeiras unidades do 500 Abarth com motor 167 cv. Sai por R$ 79.300.

Chevrolet eleva preço dos carros



A Chevrolet antecipou o reajuste de preços de alguns modelos, incluindo o Onix. O hatch foi o carro mais vendido da marca no Brasil e, agora, sai por a partir de R$ 39.190 (com motor 1.0 flex e câmbio manual). Já as versões 1.4 LTZ e a Effect custam R$ 51.230. Com a transmissão automática na versão LTZ, o valor é de R$ 55.410. Derivado do Onix, o sedã compacto Prisma também está com preço maior: R$ 45.150. Antes deste reajuste, o sedã saia por R$ 43.000. Na nova tabela, o Prisma mais caro e automático sai por R$ 58.660.

Grupo Volkswagen desbanca Toyota

Com perdas no Brasil, a alemã VW comemora pela primeira vez a liderança global de vendas de veículos. De acordo com dados da consultoria Focus2Mode, o Grupo Volkswagen emplacou 9,91 milhões de unidades em 2014 e desbancou a Toyota, que liderava desde 2009. A Skoda e a Audi ajudaram o resultado do Grupo VW. No entanto, a marca japonesa ainda é a líder, ficando 8,3 milhões de carros, seguida pela Volkswagen (6,5 milhões).

Japonesa Toyota lança Camry 2015



A Toyota anunciou a chegada dos modelos importados da linha 2015. O sedã Camry ganhou visual redesenhado e preço único de R$ 158.600. Possui pacote premium e de segurança, com sete airbags, direção elétrica, ar-condicionado digital com três zonas, luzes diurnas de LED, controles de estabilidade e tração e multimídia com tela de 7 polegadas, navegador GPS e DVD. Já o híbrido Prius entrou na lei de incentivos e teve seu preço reduzido, passando de R$ 122 mil para R$ 111 mil no Brasil.

