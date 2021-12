Mercedes-Benz apresenta eO500U

Ao completar 65 anos, a Mercedes-Benz do Brasil entra na era da eletromobilidade. Foi apresentado na semana passada o eO500U, primeiro chassi de ônibus elétrico da marca. Veículo urbano 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira. O lançamento está previsto para 2022, a fim de atender as demandas do Brasil e dos países da América Latina, Europa e Oceania. O chassi eO500U foi desenvolvido no Brasil, mas testado na Alemanha, onde contou com a expertise da Daimler em ônibus elétricos. Foram investidos cerca de R$ 100 milhões no projeto, que faz parte do ciclo de investimentos de R$ 2,4 bilhões no Brasil, de 2018 a 2022.

Consultoria da Mercedes-Benz

Empresas de ônibus e gestores do transporte coletivo terão consultoria da Mercedes-Benz para o uso da tecnologia, suporte para infraestrutura de energia e de recarga das baterias e auxílio para gestão de frota com os ônibus elétricos da marca.

Unidas amplia rede e abre novas lojas no país

Com foco na expansão da rede de rent a car e seminovos, a Unidas amplia a presença no mercado nacional, com a abertura e expansão de 31 lojas em nove estados (inclusive na Bahia) e no Distrito Federal.

Ford vai lançar Maverick no Brasil

A Ford vai estrear a picape Maverick no mercado brasileiro em 2022. Produto de entrada na linha de picapes da marca, será posicionada para oferecer uma alternativa para quem gosta de SUVs. Nos EUA, teve a pré-venda iniciada em junho, com mais de 100 mil reservas.

BMW convoca clientes para recall

O BMW Group Brasil convoca os proprietários dos veículos Séries 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (incluindo suas versões esportivas M) e os X1, X3, X4, X5 e X6, fabricados entre junho de 2004 e dezembro de 2016, a procurarem uma concessionária para a substituição gratuita do air bag do condutor e/ou do passageiro dianteiro. Os serviços poderão ser agendados de imediato. Mais informações no site bmw.com.br, na opção Recall.

Novo Volvo XC90 traz sistema de purificação de ar

Novo Volvo XC90 traz sistema de purificação de ar capaz de neutralizar 95% dos contaminantes. O modelo híbrido de 407 hp traz ainda nova manopla de câmbio e novo design do para-choque.

