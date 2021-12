Mercado estabiliza-se, mas importados ainda sofrem

Levantamento mensal divulgado pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) na última semana mostra que o licenciamento de autoveículos (carros e comerciais leves) bateu 195 mil unidades em junho, montante praticamente igual ao de maio (195,6 mil) e 13,5% superior ao de junho de 2016.

Segundo o presidente da Anfavea, Antônio Megale, “a média diária de vendas em junho foi a melhor do ano até agora e este é o segundo mês consecutivo de crescimento sobre o mesmo mês do ano anterior. Isto representa mais um sinal da estabilização no comportamento dos negócios da indústria automobilística”.

Quanto ao acumulado do semestre que se encerra, foi um milhão de unidades vendidas, volume 3,7% acima das 983,5 mil unidades de igual semestre de 2016.

Boas notícias também em relação às exportações: novas projeções apontam para um crescimento de 35,6% – a projeção anterior esperava alta de 7,2%.

Quem ainda não se recuperou do tombo foi o segmento de importados. Dados da Abeifa (representante do setor) revelam queda de 27% nos emplacamentos – foram 13.289 autos vendidos no primeiro semestre de 2017, ante 18.200 no mesmo período de 2016.

“As empresas associadas à Abeifa ainda permanecem em sérias dificuldades. É bem verdade que os consumidores brasileiros estão retraídos. Mas, no caso do setor de veículos importados, isso se deve quase que exclusivamente por conta do regime de exceção, no qual os 30 pontos percentuais adicionais do IPI, até o limite de 4.800 unidades por ano, tem perversa influência sobre nossas atividades comerciais”, esclarece José Luiz Gandini, presidente da associação.

Em janeiro de 2018, o programa Rota 2030 substituirá o Inovar-Auto e seu protecionismo – o limite de 4.800 unidades (anuais, por marca) que podem ser importadas sem o “super IPI” cairá. Até lá, talvez sirva de consolo o fato de aproximadamente 90% dos lançamentos esperados para o segundo semestre serem importados.

