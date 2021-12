Mercado cresce em março, mas lançamentos ainda foram tímidos

O mercado interno fechou o trimestre com alta de 4,6% nas vendas, segundo dados divulgados no começo do mês pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 411.198 emplacamentos de janeiro a março deste ano, contra 393.145 no mesmo período de 2016. Na conta entram apenas automóveis e comerciais leves.

A notícia deve ser comemorada – afinal, ninguém já esqueceu que todos os meses de 2016 foram piores do que os mesmos de 2015, que por sua vez também vendeu menos mês a mês em relação a 2014.

Mas os 18.053 licenciamentos a mais do primeiro trimestre de 2017 sobre o de 2016 ainda são tímidos. Há várias explicações – crise política, falta de confiança do consumidor, tempo de reação do mercado –, e uma delas reside na relevância mercadológica dos lançamentos apresentados até aqui.

A Renault abriu a safra de novidades em fevereiro com o Captur, cujo rostinho bonito não ajudou nas vendas – é apenas o 47º carro mais vendido no trimestre.

Ainda que se desconte a desvantagem de ter entrado na briga dos SUVs compactos há cerca de dois meses, esperava-se melhor desempenho. O Honda WR-V chegou depois e já emplacou mais: 692 do japonês contra 686 do francês, apenas em março.

No segmento de entrada, o Fiat Mobi GSR ganhou câmbio automatizado, que responderá por apenas 10% das vendas do compacto. O Up! foi atualizado, mas seu histórico de emplacamento não sugere uma reviravolta a partir daqui. Entre as picapes, a Nissan Frontier passou a uma nova geração, mas cujas qualidades não devem ameaçar o reinado da Toyota Hilux. E entre os médios, o Corolla reestilizado chegou para se manter na liderança do segmento.

Há outras novidades em setores diversos, como as novas gerações de BMW Série 5 e Porsche Panamera, mas de todas as estreias desse curto período, apenas Mobi e Corolla estão entre os dez mais vendidos.

Lançamentos mais impactantes, como o novo Fiat médio (conhecido até aqui como X6H), o novo VW Polo e seu derivado sedã, o compacto Renault Kwid e a nova geração do Ford EcoSport, entre outros; ficaram reservados para o segundo semestre – o momento em que o mercado dará a estilingada final para chegar aos 2,13 milhões de emplacamentos previstos para 2017.

