Marchionne foi o Iacocca do século XXI

Há dez anos, quando surgiu a crise nas bolsas de valores dos Estados Unidos, uma queda no consumo de casas e automóveis resultaria na quase falência da General Motors e da Chrysler, gigantes de Detroit pressionadas por um mundo em evolução. Em 2008, a junção da Fiat e suas marcas e da Chrysler seria impensável. Mas graças à visão do executivo Sérgio Marchionne, que faleceu na semana passada após complicações decorrentes de uma cirurgia do ombro, essa união não só aconteceu como salvou a Chrysler.

A gigante norteamericana não morreu, evoluiu, chegou a países emergentes como o Brasil e permitiu que a Fiat voltasse aos Estados Unidos, agora de olho em automóveis cada vez mais eficientes.

Sem medo de inovar, Marchionne assumiu o Grupo Fiat em 2004, uma companhia com € 1,5 bilhão de prejuízos e faturamento de € 47 bi. Relançou o compacto Fiat 500 de visual retrô, permitiu que a troca de tecnologia que custava caro aos italianos fosse encerrada, renovou os SUVs da marca, transformou a Alfa Romeo e não faltou coragem para descontinuar carros com vendas em baixa. Dele foi a ideia do Jeep Renegade que, sendo novo, repetiu o sucesso do utilitário simples popularizado após a Segunda Guerra Mundial.

Marchionne foi um visionário que olhava o mercado automotivo de fora para dentro, “aberto” a parcerias - como ele mesmo dizia, pensando na mudança de comportamento do consumidor.

Lee Iacocca percorreu os mesmos caminhos há 40 anos quando assumiu a presidência da Chrysler em 1978. Com sucessivos prejuízos, era uma montadora antiquada e a gestão de Iacocca de corte de custos e aposta em plataformas modernas salvou a empresa que em cinco anos voltou a ser rentável. Iacocca liderou o desenvolvimento de carros pequenos - os “key cars” - e produtos de sucesso como a minivan Caravan, produto de sucesso para as famílias americanas que abriu caminhos para a Grand Cherokee dos anos 1990, que popularizou os utilitários esportivos.

Marchionne deixou a Fiat Chrysler no azul. Ano passado foram € 3,51 bilhões em lucro e 4,7 milhões de veículos fabricados, e faturamento de € 141 bilhões. Marchionne queria ainda que as montadoras atuassem no desenvolvimento de uma nova matriz de veículos elétricos e híbridos, mas não deu tempo. Marchionne é o Iacocca do século XXI.

