March ganha novo motor 1.0 de três cilindros

Carlos Ghosn, executivo de origem brasileira que comanda a aliança mundial Renault/Nissan, tem dado exemplos de confiança no mercado brasileiro. Depois de inaugurar no ano passado a nova fábrica de Resende para produzir o hatch March, Ghosn tem vindo mais vezes ao Brasil.

Patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a japonesa Nissan anunciou o lançamento para amanhã e sexta da versão do March com o novíssimo motor 1.0, de três cilindros. Assim, o brasileiro ganhou mais uma opção para o March, que é vendido com motor 1.6 16V, rodas de liga leve aro 15, ar-condicionado, direção com assistência elétrica e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas.

O presidente mundial e CEO da Nissan Motor esteve em Resende para afirmar que o parque industrial irá produzir cerca de 100 mil motores. O novo propulsor 1.0 de três cilindros também estará presente no sedã compacto Versa, modelo derivado da mesma plataforma do March e que terá produção em Resende. Seguindo a programação de lançamentos, a marca japonesa prepara a apresentação no Versa tupiniquim para março deste ano.

Usando a dupla de propulsores (1.0 e 1.6, ambos flex), o hatch March e o sedã Versa chegam para brigar na faixa dos modelos de entrada no País. O novo motor, denominado de HR10, usa a tecnologia do propulsor 1.2 HR12, também tricilíndrico de origem indiana, para gerar 77 cavalos de potência e 10 kgfm de torque com etanol ou gasolina no tanque.

Chevrolet comemora 90 anos no Brasil

A General Motors e a Chevrolet iniciaram a semana das comemorações dos 90 anos no Brasil. Hoje, a empresa com matriz em Detroit, nos Estados Unidos, tem um portfólio de veículos renovados, com destaque para a dupla de compactos Onix e Prisma. Em 2014, a Chevrolet do Brasil comercializou 578.983 veículos. A companhia tem três Complexos Industriais que produzem veículos em São Caetano do Sul, São José dos Campos, ambos em São Paulo, e Gravataí (RS). Os executivos Jaime Ardila, Santiago Chamorro e Marcos Munhoz tocam a Chevrolet com ações promocionais fortes e feirões para vender carros zero km com descontos e preços competitivos dos modelos ofertados no País. O Brasil é um dos cinco centros mundiais na criação e desenvolvimento de veículos.

Pneus Pirelli para motocicletas

com fábrica em Feira de Santana, a italiana Pirelli participa do Rio Bike Show, de amanhã até sábado, no Rio Centro (RJ). Apresenta os pneus para motos da linha Diablo Rosso II, produto com tecnologia radial para o segmento Street de média cilindrada, e Angel GT de alto desempenho, para pisos molhados.

Aceleradas...

Novas motos Yamaha A Yamaha começou o ano com aceleradas fortes no Brasil. Na semana que vem, apresenta modelos que chegam para incomodar a rival Honda. Este ano, são pelo menos 5 novidades. Entre as mais cotadas, estão a R3, modelo de 325 cc, e MT-07, com motor potente de 700 cc. Cristian Leite, gerente da Máquinas Motos, espera também o lançamento de um scooter e outra moto - que ficará posicionada entre a Fazer 150 e a Factor - para brigar com a CG Titan, da Honda.

Recall Lifan

A chinesa Lifan faz convocação dos donos do utilitário X60. O comunicado indica que há riscos de rompimento do cinto de segurança. O serviço é gratuita e deve ser agendado em uma revenda, que fará a substituição do conjunto de fivela do cinto (lado direito e esquerdo).

