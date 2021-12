Marcas premium aproveitam 2015 para lançar novos carros

Pátios cheios, lojas sem clientes, vendas em baixa dos veículos zero km e maior restrição ao crédito formam a conjuntura do momento das revendas de carros no Brasil. A comparação com fevereiro do ano passado, que registrou 281,6 mil, mostra redução de 28,9%, enquanto o acumulado de 2015 contra 2014 foi 22% menor. Mas há uma luz piscando no fundo do túnel. O segmento de luxo passa longe deste cenário negativo da indústria brasileira, e marcas como a Land Rover, BMW, Mercedes-Benz e Jeep estão na crista da onda. Este mês, a Jeep lança o Renegade e, em seguida, inaugura sua fábrica em Pernambuco. São os bons ares do Brasil. Em visita a Salvador, o diretor do Grupo Rota Premium, José Ranulfo Queiroz, estava com um discurso ponderado mas bem otimista com a chegada do Renegade. "O carro vai mudar o conceito Jeep no Brasil", acredita José Ranulfo.

Spin 2015 com mais itens de conforto

A Chevrolet apresenta a linha 2016 do Spin. Entre as novidades nas versões LT e LTZ estão o acabamento escuro no painel e novos tecidos dos bancos. Sua versão LT traz agora faróis com máscara negra e lentes transparentes. O sistema de travamento das portas e dos vidros elétricos é na chave-canivete. O Spin tem ar-condicionado, direção hidráulica, ABS com EBD e air bag duplo. Seu motor 1.8 l EconoFlex gera 108 cavalos de potência máxima, com opção do transmissão automática de seis velocidades.

Honda HR-V parte dos R$ 69.900 no Brasil

A Honda divulgou o preço e as versões do HR-V, que será lançado hoje no Brasil. O novo veículo chega com preços entre R$ 69.900 e R$ 88.700, nas versões LX (manual ou CVT), EX e EXL (CVT). Feito no Brasil, o HR-V tem tração dianteira e motor i-VTEC 1.8 SOHC, que adota o sistema FlexOne, Tem ainda câmbio manual com seis velocidades (exclusiva para a LX) ou transmissão CVT, com paddle shift (aletas no volante), com sete marchas simuladas.

Aceleradas...

Promoção do Duster

Eduardo Pontes, gerente comercial da Eurovia em Salvador, faz promoção do Duster. A série limitada Outdoor (completa) sai por R$ 59.990. O novo Duster será lançado dia 1º de abril em Brotas (SP) e chega em meados de abril.

Gol em queda livre

Após a perda do título de carro mais vendido do Brasil, a VW amarga a queda das vendas do Gol. No mês passado, o hatch ficou no 7º lugar (5.583 unidades). O Palio lidera com 9.205 em fevereiro.

