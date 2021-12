Maior e mais luxuoso, New Azera chega custando R$ 144 mil

Honda muda e lança a nova NC 750X

A Honda possui quase 80% do mercado de motos no Brasil. Sua fórmula de sucesso é pautada pelo maior número de modelos e um vasto portfólio de motos em todos os segmentos. Entre as urbanas, estão a CG 150 Fan ESDi e a Biz 125, que ganham novas cores. A CG 150 Fan ESDi vem agora nas cores vermelho bicolor, prata bicolor, preta e a nova opção vermelha. Já a Biz 125 incluiu o vermelho na versão ES. Na mira dos movimentos da rival Yamaha, a fabricante Honda já iniciou as vendas do modelo NC 750X no mercado nacional. Feita em Manaus, a motocicleta ganhou um motor SOHC, bicilíndrico em linha, de quatro tempos, com arrefecimento a líquido e injeção eletrônica PGM-FI, para gerar 54,8 cv e 6,94 kgf.m. Com mais potência, a NC 750X traz um painel digital em LCD, guidão alto e carenagem de linhas marcantes. O modelo substituir a NC 700X.

Aceleradas...

Hog Rally em Goiás

Salvador perdeu a chance de promover o Hog Rally, com data agendada entre os dias 18 e 21 de abril. A cidade de Caldas Novas, em Goiás, irá receber cerca de 1,5 mil harleyros para a confraternização dos donos de motos Harley-Davidson.

Parada estratégica

Neste mês de fevereiro estarei em período de férias, retornando logo depois do Carnaval baiano. Acompanhe o noticiário pelo canal Motor no A TARDE On Line.

