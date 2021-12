Luiz Moan participa do Congresso da Fenauto na Bahia

Com uma capacidade produtiva de 4,5 milhões de veículos, o Brasil pisou literalmente no freio. Em 2014, as vendas de carros zero km devem atingir a marca de 3,4 milhões de unidades - uma queda de 8% em relação ao ano passado. Na crise, nada melhor do que encontrar novos horizontes. Na última sexta-feira, Luiz Moan, presidente da toda poderosa Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), fez a palestra de encerramento do 3º Congresso Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), na Costa do Sauipe. Os lojistas de usados estão com a conta no azul, comemorando o crescimento de 6,7% dos negócios em todo o país. Otimista, o presidente da Anfavea espera também uma recuperação no segmento dos carros zero km. "O ano de 2015 será melhor do que 2014, que teve na sua conta muitos feriados, manifestações e a Copa do Mundo", pondera Moan. Além disso, o executivo adianta que já há sinais de recuperação. A oferta de crédito voltou e os bancos já implantaram a nova modalidade de financiamento bancário, que permite a retomada do carro mais rapidamente de quem atrasa o pagamento. Isso, na opinião de Moan, é a "chave" para futuros empréstimos com mais facilidade.

Palio desbanca Gol e é o novo líder no Brasil

Depois de longos 27 anos com o hatch Gol na liderança, a Volkswagen deve mesmo perder o trono no Brasil. Mês a mês, o Fiat Palio tem conquistado seu espaço entre os brasileiros e, em novembro, conseguiu a tão desejada primeira colocação no acumulado de vendas em 2014. No mês passado, o Palio chegou a 160.784 emplacamentos, tirando assim a liderança do Gol (159.207 unidades). Em novembro, chegou a 15.399 unidades contra as 12.029 do hatch da Volks - uma diferença de 3.370 carros pró Palio. Entre os argumentos da perda de terreno do Gol, está a aposentadoria da versão G4, modelo com maior volume. Do lado da Fiat, a manutenção da versão de entrada Fire garantiu a diferença de vendas do Palio.

Ford ganha quatro prêmios na Abiauto

A Ford foi a grande vencedora da 16ª edição do Prêmio Abiauto. Este ano, o júri de jornalistas especializados elegeu dois produtos da Ford, entre os quais o Ka - com as escolhas de Carro Compacto, Carro Nacional e Imprensa Automotiva - e o Fusion Hybrid (Carro Verde). Já a Volks ganhou com a Saveiro, eleita a melhor picape, e os motores Diesel (Amarok) e 1.0 de três cilindros (up!).

Vencedores do Prêmio Abiauto 2014

Motor 1.0 a 1.5 VW 1.0, de três cilindros, do up! Motor 1.4 a 2.5 Audi 1.4 Turbo Motor acima de 2.5 BMW 2.5 Turbo Flex Motor Diesel VW 2.0 da Amarok Carro Verde Ford Fusion Hybrid Carro Verde Ford Fusion Hybrid Carro Compacto Ford Ka Minivan Honda Fit SUV MB GLA Picape VW Saveiro Carro Nacional e Imprensa Automotiva Ford Ka Ação de Responsabilidade Social Foison Solidário



Aceleradas...

Lounge de motor flex

A Citroën oferece uma nova motorização para a versão C4 Lounge THP. Agora, o motor THP é flex, de 173 cv (etanol). A marca inclui um moderno câmbio automático sequencial de 6 marchas (Aisin AT6). Preço: a partir de R$ 78.790.

Placa Mercosul

A partir de 2016, os carros no Brasil e no Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela) terão uma placa única. Assim, o bancos de dados dos 5 países será unificado.

