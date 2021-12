Lojistas devem se adaptar ao comércio

Há 10 anos as montadoras iniciaram a venda de carros via internet. Hoje, quem não se modernizou está perdendo mercado. Em suma, clientes são conquistados pelas ações de marketing nas redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp) e sites com configurador de compra do modelo zero-quilômetro desejado.

No fim de semana, o Grupo A TARDE promoveu o 1º Feirão de Veículos Classiautos, no estacionamento do Extra Paralela, que ficou lotado com o público garantindo a compra dos carros ofertados pelos lojistas credenciados à Associação dos Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba).

E não é que os lojistas de seminovos em Salvador estão antenados ao mundo moderno da web. Para fazer frente às ações de sites especializados de compra e venda de carros, Mário Silveira lançou um portal de negociação de veículos (www.vendicar.com.br).

Silveira funciona como "elo" entre o consumidor e o dono do carro. "Ofereço a venda dos carros como um serviço complementar", explica o lojista, garantindo que a venda online cresce, e os lojistas de seminovos devem se adequar aos novos padrões do comércio eletrônico. No site, o cliente/internauta visualiza as fotos e as informações do carro, podendo até financiar o valor do veículo via banco.



Kia Soul cresce em tudo e no preço também

O Soul chegou como carro-design. Sua nova geração cresceu e emparelhou com modelos chamados premium. Mais caro, o Soul 2015 sai R$ 88.900 na versão de entrada, chegando a R$ 92.900 no topo da gama. Tem visual moderninho, motor 1.6 flex (128 cv) e pacote recheado, ganhando rodas de 18", direção elétrica progressiva, multimídia, teto solar e luzes interiores em LED.

Volks aposta na linha de veículos R-Line

A venda de carros premium tem crescido no Brasil. Assim, a Volkswagen aproveita para valorizar seus veículos com pacote R-Line. São seis modelos (Passat, Passat Variant, CC, Fusca, Tiguan e Touareg). O Fusca R-Line tem visual incrementado e o motor 2.0 TSI de 211 cv e transmissão automática DSG de 6 velocidades com função Tiptronic.



Aceleradas...

Foison Solidário

Thiago Bonina, da revenda Lifan/Bahia Vip, faz campanha para as Obras Sociais Irmã Dulce ganharem a promoção Foison Solidário, que premiará 10 instituições de caridade com 800 kg de alimentos. A votação é via conta do facebook da

Lifan.

Sedã City no forno

Depois do Civic e do Fit, chegou a vez do Honda City ganhar um visual mais incrementado.

