Kombi, Fusca e memórias afetivas

Produzida ininterruptamente pela Volkswagen do Brasil entre 1957 e 2013, aos 71 anos, a Kombi ainda desperta paixões. Um levantamento feito pela plataforma OLX revelou que entre os modelos com mais de 30 anos de fabricação a “velha senhora” ficou na quinta posição, entre os mais procurados em 2020.

Essa história de sucesso começou em 8 de março de 1950, na fábrica de Wolfsburg, com o Volkswagen Type 2, que deu origem ao furgão que faz parte da memória afetiva de muitas famílias brasileiras.

Recentemente, a Volkswagen apresentou para o mercado europeu a nova geração da Multivan, que pode ser considerada a sucessora da Kombi. A van será oferecida com motor híbrido plug-in: um 1.4 TSI de 150 cv, que opera junto com um elétrico de 115 cv, entregando 215 cv de potência combinada, associado ao câmbio DSG de seis marchas. Só na eletricidade, tem autonomia de 132 km.

A má notícia é que o veículo dificilmente chegará ao Brasil, mas a novidade traz à tona memórias que atravessam gerações. É quase impossível encontrar uma família brasileira que não tenha histórias envolvendo a Kombi, um clássico da indústria automotiva.

Esse utilitário me leva às memórias de infância no interior da Bahia, em Juazeiro. Durante anos, a Kombi foi o carro de trabalho do meu pai. Sócio de uma padaria, ele começava a rodar nas primeiras horas da manhã, no furgão que era pau para toda a obra.

De vez em quando, meu pai me levava para a escola, junto com meus irmãos e os filhos dos vizinhos, na Kombi amarela. A gente atravessava a ponte Presidente Dutra (que liga Juazeiro à cidade de Petrolina-PE), na maior algazarra. O carro oficial das idas para o colégio era um Ford Belina. Mas, nos dias de Kombi, a farra era maior.

Outro carro que faz parte do imaginário da família brasileira é o Fusca. Celebrado em 22 de junho, o Dia Mundial do Fusca foi criado para homenagear um dos modelos mais populares da indústria automotiva. Ontem, era comum ver fotos do Beetle nas redes sociais de quem é apaixonado pelo modelo.

O Dia Mundial do Fusca marca a data em que Ferdinand Porsche assinou o contrato com a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã, em 1934, para desenvolver o modelo. A produção oficial começou dois anos depois. No Brasil, o Volkswagen Fusca passou a ser importado em 1950 e montado aqui a partir de 1959. Com mudanças na carroceria, o modelo foi fabricado até 1986.

adblock ativo