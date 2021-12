Joy para Prisma e Onix no Brasil

A Chevrolet usa a fórmula do dois em um no hatch Onix, modelo campeão de vendas no Brasil e que ganhou uma reestilização com mais tecnologia. Agora, o Onix conviverá com duas carrocerias, a inédita e a antiga, chamada de Joy. Os preços partem de R$ 38.990 (aumento de R$ 2 mil) para o Onix e R$ 42.990 para o Prisma. O sedã Prisma Joy agora vem com motor 1.0 flex, de 80 cavalos, e o inédito câmbio manual de seis marchas. No pacote de série, a dupla Joy vem com ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, rodas de 14" e o OnStar, que permite dentre outras funções rastrear o carro em caso de furto ou roubo. Os modelos já estão à venda em todo o país.

Celer sedã tem bônus de R$ 5 mil na Bahia

Manoel Geremias, revendedor Chery (MG Veículos), está com uma promoção do Celer sedã. O modelo, que agora é produzido no Brasil, custa a partir de R$ 37.990 e tem valor promocional de R$ 32.990. O Celer sedã vem equipado com motor 1.5 flex, de 113 cv, e câmbio manual de cinco marchas. Há a opção ACT com preço de R$ 34.990 - são R$ 5 mil a menos em relação. Completo, o Celer sedã tem air bag duplo, direção hidráulica, ar-condicionado, freios ABS, vidros e travas elétricas.

Novas cores na linha CG 160

A Honda apresentou a linha 2017 da família CG 160, nas versões Titan e Fan. Os dois modelos trazem agora novas tonalidades na carroceria, como preto e vermelho perolizado (com faixas em laranja) para a Titan, por exemplo. Os preços sugeridos são de R$ 9.970 para CG 160 Titan e R$ 8.720 para a CG 160 Fan no mercado.

Evoque gasolina tem desconto de R$ 24 mil

Agora com fábrica no Brasil, a Land Rover quer aumentar seu volume de vendas. Paula Queiroz, da revenda Rota Premium, anunciou um desconto nos modelos Discovery Sport e Evoque na Bahia. O preço caiu R$ 15.100 no Discovery Sport SE movido a diesel - que sai por R$ 219.900. Mas a promoção maior é a do Evoque SE gasolina - com desconto de R$ 24.100 - , que baixou de R$ 224 mil para R$ 199.900. Paula Queiroz garante que os novos valores ficam até o dia 15 de agosto nas revendas Rota Premium.

Miniaturas de carros

A semana é dos pais no Salvador Norte Shopping. Os clientes podem participar de uma promoção inédita para ganhar miniaturas de carros temáticos da Hot Wheels. Em compras a partir de R$ 250, ganhasse um copom para trocar nos carrinhos ofertados na promoção. Os carros, considerados objetos de desejo e sonho de consumo de muitas crianças e marmanjos também, são os brindes do Dia dos Pais. Além disso, os clientes do Salvador Norte Shopping podem conferir a exposição de miniaturas de carros e a mostra de clubes de carros clássicos. A promoção é até o dia 14 deste mês (domingo).

