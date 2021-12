Jeep inaugura fábrica em Pernambuco

A nova planta industrial do Grupo FCA, o 7º maior conglomerado de fabricação de veículos do mundo (Fiat, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep e RAM), já produz o Renegade, modelo da Jeep que já está sendo vendido na rede de 120 concessionários espalhados pelo Brasil. A intenção é a de fabricar até o fim de 2016 mais dois modelos - uma picape e um novo utilitário esportivo com dimensões maiores - possivelmente da Fiat.

Com capacidade para produzir 250 mil carros por ano, a nova fábrica será inaugurada pelo CEO Sergio Marchionne, o manda-chuva do grupo FCA, com a presença da presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e do prefeito de Goiana, Fred Gadelha.

A fábrica ocupa uma área construída de 260 mil metros quadrados e, no perímetro fabril, possui um Parque de Fornecedores, pista de testes, um complexo de 12 edifícios, com 16 empresas responsáveis por 17 linhas de produtos, e oferece cerca de cinco mil empregos diretos. Segundo Denny Monti, diretor de engenharia e manufatura do Polo Automotivo Jeep, a fábrica pernambucana irá empregar até o fim deste ano mais de 9 mil trabalhadores, sendo 3,3 mil na planta Jeep, 4,9 mil no Parque de Fornecedores e 850 em serviços gerais. Monti explicou ainda que a Jeep fez um amplo processo seletivo dos trabalhadores e admitiu 82% dos funcionários da região Nordeste, sendo 78% de pernambucanos, sem experiência na produção de veículos.

O Jeep Renegade tem preço inicial de R$ 69.900 na sua versão de entrada Sport e é ofertado ainda ans configurações Longitude e Trailhawk, todas com a opção do novo motor 2.0 turbodiesel com a tração 4x4 (com seletor de modo off-road e caixa de reduzida), gerando 170 cavalos e 35,7 kgfm. A transmissão é automática de 9 velocidades, da alemã ZF. Para as versões 4x2, o modelo vem equipado com o motor 1.8 E-torq EVO flex, de 132 cv, e há o câmbio manual de seis marchas ou a transmissão automática de seis velocidades.

* O jornalista viajou a convite da Jeep do Brasil.

adblock ativo