JAC tem que acelerar as obras da fábrica na Bahia

Em uma visita à sede da JAC Motors em Hefei em 2012, Sérgio Habib falou ao Classiautos que a China tem muito a oferecer ao Brasil. Com fábrica oficializada para Camaçari, o empresário tem agora que correr contra o tempo. Já perdeu a bandeira de ser a primeira chinesa com produção de carros no Brasil - a Chery é a pioneira com seu complexo industrial de Jacareí (SP). Agora, segundo anúncio feito por Habib, as obras civis começam a partir de novembro, devendo sair o primeiro "carro baiano" lá para meados de 2016. Da Bahia, deve sair a nova família de carros compactos, todos com motor flex. Será a nova geração do J3, modelo acima do compacto J2, campeão de vendas da JAC em todo o País. A fábrica em Camaçari prevê investimentos totais de R$ 1 bilhão - com direito a linha de motores - e irá produzir 100 mil carros/ano.

Agile e Sonic saem de linha no Brasil



Símbolo da fase de renovação do portfólio de veículos da Chevrolet, o Agile, enfim, sucumbiu. Na semana passada, sumiu do configurador do site oficial da marca junto com o Sonic (hatch e sedã). Segundo número de emplacamentos, o hatch Agile acumulou apenas 9.547 unidades de janeiro a agosto de 2014. Já o Sonic chegou a 4.246 carros no mesmo período.

Acord, Civic e C-RV entram no recall

A Honda entrou na lista do recall no Brasil. A marca oferece a partir de sexta o serviço gratuito para solucionar problemas no processo de produção de 5.573 unidades dos modelos Accord, Civic e CR-V. De acordo com o comunicado, é indicada a substituição do insuflador do airbag. Em alguns carros, há riscos de ruptura, podendo causar danos materiais e lesões graves aos ocupantes. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone do SAC 0800-701-3432, de segunda a sexta-feira.

Nova Hilux

A Toyota apresentou em uma feira no Rio Grande do Sul a nova Hilux SRV com motor 2.7 flex, de 163 cavalos, tração 4x2 e câmbio automático de quatro velocidades. Sem preço oficial, deve chegar na faixa abaixo dos R$ 100 mil no Brasil.

Salão de SP

Já está na hora de reservar os ingressos para o Salão do Automóvel de São Paulo, com data agendada para os dias 30 de outubro a 9 de novembro, no Pavilhão do Anhembi.

