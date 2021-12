ix35 GL com start/stop e mais segurança

A Hyundai tem agora três opções de crossovers no Brasil. Montado em Goiás, o ix35 é o SUV urbano do meio. Fica entre o novíssimo Creta e o renovado Tucson. A Caoa Hyuindai, empresa que monta o ix35 no país, inclui mais segurança no veículo. A versão intermediária GL vem equipada agora com controles de estabilidade (ESP) e de tração (TCS), itens de segurança do pacote de equipamentos. O carro vem ainda com tecnologia de desligamento automático do motor, o sistema Start/Stop, que desliga e liga o motor em situações de paradas rápidas. O ix35 é oferecido em três versões: a versão de entrada sai por R$ 99.900, a GL custa a partir de R$ 107.050 e versão GLS, a topo da gama sai por R$ 131.290.

Meron faz 70 anos e 50 anos de 2Rodas

Consultor do Jornal A TARDE há 40 anos, o motociclista Osvaldo Meron completou 70 anos no sábado (28.1), dos quais 50 anos dedicados ao mundo das duas rodas. Meron foi um dos fundadores do Moto Grupo da Bahia em 1975 e hoje tem um trabalho voltado para a segurança.

Rio de Contas com encontro de motos

Depois da folia momesca, o calendário 2Rodas esquenta na Bahia. A cidade de Rio de Contas recebe o II Encontro Nacional de Motociclistas, nos dias 10 e 11 de março. A organização é do Mamutes do Sertão MC e haverá shows de rock e feijoada. Informações pelo josedilmar@oi.com.br.

Clientes esperam 45 dias pelo Compass

A grande procura pelo novo Compass está deixando a clientela em lista de espera de até 45 dias. Depois do fechamento da Carmel – a loja foi vendida pelo Grupo Rota Premium ao Grupo Via Sul –, a Fiori é, por enquanto, a única revenda Jeep em Salvador. Benê Morbeck, gerente da Fiori (Retiro), faz os pedidos do Compass Longitude por a partir de R$ 109 mil. O utilitário tem airbag duplo, direção elétrica, controle de estabilidade e de tração, monitoramento de pressão dos pneus, piloto automático, assistente de partida em rampa, GPS, sensor de estacionamento e rodas de liga de 17”. Sob o capô, tem motor 2.0 Tigershark Flex, de 166 cavalos e 20,4 kgfm de torque, e câmbio automático de seis velocidades. Há ainda a versão 2.0 turbodiesel com câmbio 9speed.

