Inglesa Jaguar traz crossover F-Pace para o Brasil

A Jaguar quer seu espaço no mercado brasileiro. Na semana que vem, lança o F-Pace, o primeiro crossover da marca inglesa no mundo. O F-Pace ganhou destaque no Salão de Frankfurt 2015 (Alemanha) e chega agora nas versões de motores 3.0 V6 gasolina, de 340 cavalos ou 380 cv, a mesma mecânica do sedã XF. Há ainda a oferta de um motor a diesel. Na Europa, o crossover entra na faixa do Porsche Macan e BMW X4. O novo veículo da Jaguar já ganhou pré-venda no Brasil (cerca de R$ 300 mil) e herda a mesma plataforma do XE, sedã menor e de entrada da marca inglesa. Para garantir a boa performance, a fabricante Jaguar equipa o F-Pace com transmissão automática de oito velocidades acoplado ao propulsor de quatro cilindros, da família Ingenium.

Chassi da Crosser deve ser trocado

A Yamaha inicia o recall da XTZ 150 Crosser - versões E e ED - no Brasil. A trail deve passar pelo serviço de substituição do chassi. O comunicado determina a troca do componente que, em situações de uso da motocicleta, em pisos irregulares com trepidação constante, pode ocorrer uma concentração de tensão no reforço do tubo dianteiro inferior, acima dos limites projetados para o componente. Assim, a peça pode romper ou acarretar perda da estabilidade e risco de acidente. Maiores informações pelo 0800774 3738, do SAC da Yamaha.



Aceleradas...

É a onda dos sedãs

A Nissan apresenta na sexta-feira o Sentra 2017 em São Paulo. Na semana que vem, será a vez do Chevrolet Cruze. Os japoneses Civic (Honda) e Corolla (Toyota) chegam em julho.

adblock ativo