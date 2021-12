HR-V enfrenta Renegade

Ismael Oliveira, diretor comercial da Imperial Honda, entra em período de férias e traça planos para garantir o espaço de modelos como o HR-V, Fit, Civic e City no mercado brasileiro. Com a chegada do crossover menor WR-V no primeiro trimestre do ano que vem, Oliveira espera que a Honda posicione o veículo na faixa abaixo dos R$ 80 mil. Mas o Renegade é o grande rival da Jeep para enfrentar o HR-V. O primeiro modelo feito pela Jeep em Pernambuco ganhou ajustes visuais e na recalibração do motor Etorq 1.8 Flex, que ficou agora com 139 cavalos (7 cv a mais). Há até uma nova versão configuração topo das gama, a Limited 1.8 flex (R$ 97.990), com Start/Stop e pacote de equipamentos. É o ataque para desbancar o HR-V na liderança dos SUVs em 2016.

Way quer valorizar ações de pós-venda

Marcos Aurélio Coelho, diretor comercial da divisão Way (Jaguar Land Rover) do Grupo Parvi, supervisiona a mudança da operação da JLR na Bahia. Eduardo Castro continua na gerência da loja. Na nova fase, a ordem é desenvolver ações para melhorar o pós-venda.

Heine na Bremen e Josué na Fiori Feira

O ano de 2017 começa com mais novidades no Grupo Parvi na Bahia. À frente da concessionária Bremen Retiro, Josué Lacerda vai ser gerente da Fiori Feira de Santana. A partir da próxima segunda (2), o experiente Luiz Heine assume a gerência da revenda Bremen (Volkswagen).

CNH com visual bem renovado em 2017

A partir da próxima segunda-feira (2 de janeiro), a carteira nacional de habilitação (CNH) vai ter novas cores e itens de segurança. A medida serve basicamente para garantir maior segurança no documento e atender à nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Entre as mudanças na cédula do documento está a troca da tinta azul-esverdeada da

tarja que fica no topo do documento atual, acima da foto de identificação do cidadão, para a cor preta. A impressão continua em alto relevo, mas a tarja passa a ter o mapa do estado responsável pela emissão da CNH, do lado direito. No entanto, a nova CNH é para quem for fazer ou renovar a habilitação a partir de janeiro em todos os estados do Brasil. Na prática, é para as novas carteiras

