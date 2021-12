Honda estreia a moto XRE 300 Adventure

A onda de motos Adventure chegou ao mundo Honda. Líder com quase 80% das vendas no segmento de duas rodas, a marca japonesa aposta na inédita série especial XRE 300 Adventure. Destaca-se pelos grafismos em sua linha 2017. A moto é

baseada na versão STD, com pintura que mescla cores preto fosco, prata metálico e amarelo. As faixas nas rodas seguem a mesma linguagem. Tem motor DOHC flex com duplo comando no cabeçote de 291,6 cm³ para gerar potência máxima de 25,4 cavalos a 7.500 rpm e torque de 2,76 kgf.m a 6.000 rpm. Fabricada em Manaus (AM), a versão Adventure da XRE 300 custa R$ 16.890 em versão única Standard. Já a versão Adventure sai por R$ 17.590. Há a versão XRE 300 C-ABS.

Ford faz evento para apresentar Ka Trail

A Ford prepara o Ka Trail. Produzida em Camaçari, a nova versão será apresentada entre os dias 27 e 29 de março no Guarujá (SP). O Ka hatch é ofertado hoje nas versões SE, SE Plus e SEL, com câmbio manual de cinco marchas e motor 1.0 flex, de três cilindros, e 85 cavalos.

Picanto agora com motor turbinado

A terceira geração do Kia Picanto, além de um novo visual, ganha novidades sob o capô. No Salão de Genebra, o hatch vem com motor 1.0 T-GD turbo de 100 cv e 17,5 kgfm de torque, auxiliado pelo câmbio manual de cinco marchas. O modelo chega ao Brasil até o fim deste ano.

Yamaha XTZ Crosser 150 com taxa zero

No período para atrair clientes, a Yamaha MotoFácil faz ação promocional da linha XTZ Crosser 150. O gerente Adriano Amorim, da Moto Fácil em Feira de Santana, garante a taxa zero para quem comprar o modelo até o fim do mês de fevereiro. A

XRZ Crosser 2017 tem preço sugerido de R$ 10.990.

Volks tem brasileiro em posto estratégico

O brasileiro Gustavo Schmidt assume a vice-presidência de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil. Em março, Schmidt vai integrar o comitê executivo da empresa, liderado por David Powels, CEO e presidente da VW doBrasil, América do Sul, América Central e Caribe.

