HB20 R spec chega ao mercado nacional

Hyundai é uma das marcas que surfam por cima da crise das vendas de veículos no Brasil. Fechou janeiro em alta e fez festa para a chegada do HB20 R spec. O hatch surge com visual esportivo e pacote cheio de itens. Mustafá Arnaut, gerente de vendas da Pateo/Hyundai, oferece o HB20 R spec com o motor 1.6 de 128 cavalos, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, pinças de freio na cor vermelha, grade hexagonal em preto brilhante e emblema alusivo ao modelo. De câmbio manual, custa a partir R$ 53.895. Já a versão automática sai por R$ 58.195.

Guebor apresenta nova SW4 amanhã

Edson Moreno, gerente da Guebor/Toyota, promove amanhã, às 18 horas, uma apresentação da nova SW4 nas lojas da Pituba e do Comércio. O evento SW4 terá coquetel e marcação de test drive para clientes interessados no modelo, que chega totalmente renovado nas versões de cinco e sete lugares. Sob o capô, o inédito motor 2.8 turbodiesel, o mesmo da picape Hilux, com 177 cv e 45,9 kgfm de torque, e câmbio automático de seis marchas. Traz start/stop, multimídia de 7" e faróis diurnos de LED.

Audi Center Salvador trará RS3 Sportback

Paulo Armani, gerente da Audi Center Salvador, aguarda a chegada do "brinquedinho" RS 3 Sportback. Feito na base do sedã A3, o modelo ganha veneno sob o capô com o motor 2.5 Turbo FSI, de cinco cilindros, para gerar 367 cv de potência e 465 Nm de torque, acoplado ao câmbio S-tronic de sete velocidades. Dispara no zero a 100 km/h em apenas 4,3 segundos. Sai pela bagatela de R$ 290.990.

Aceleradas...

Passeio para valença

O HOG Bahia, grupo de donos de Harley-Davidson, faz viagem de bate e volta de Salvador até Valença no próximo sábado. A saída é 9 horas da Bahia HD.

Plano ousado da GM

A Chevrolet paga até três parcelas em um ousado plano de financiamento dos veículos zero km. A ação é válida até março e inclui o Onix, o carro mais vendido em 2015 no Brasil. No plano, o Onix 1.0 LS sai por R$ 36.990 ou entrada de R$ 18.792,50, mais 48 parcelas de R$ 499,32.

adblock ativo