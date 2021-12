Grupo Parvi compra lojas Rota Premium

O Grupo Parvi amplia sua atuação no Nordeste do Brasil. Na Bahia, a empresa comprou as revendas de Salvador e de Barreiras do Grupo Rota Premium, que deixa de atuar com a marca na região. O Parvi – hoje já atua com a JLR no Maranhão – assume as revendas Rota Premium também em Pernambuco e na Paraíba. O Rota Premium negociou ainda a operação da Carmel (Jeep e Chrysler) para o Grupo Via Sul, empresa que já tem revendas Eurovia (Renault e Nissan) na Bahia. O Grupo Parvi se transformou na maior empresa de concessionárias do Brasil, com pelo menos 85 lojas de 15 marcas (Toyota, Fiat, Peugeot, MB, VW, Jeep, Audi, Jaguar, Land Rover, Renault, Nissan Hyundai, Ford, além de H-D e Triumph).

F-Type tem V8 5.0 que gera 575 cavalos

Um dos modelos dos sonhos da Jaguar é o esportivo F-Type SVR. O carro tem motor 5.0 V8 Supercharged da versão R, aprimorado para gerar 575 cv (25 cv a mais), acoplado ao câmbio automático de oito velocidades. Atinge 321 km/h de velocidade final e tem preço sugerido de R$ 883.112.

Sandero entra no páreo entre hatches

A Renault quer bombar ainda mais o Sandero no país. O hatch tem motor 1.0 flex de três cilindros nas versões Authentique (R$ 42.400), Expression (R$ 44.950) e na série especial Vibe (R$ 47.100). Usa sistema de gerenciamento inteligente no motor para gerar 82 cavalos de potência.

Compass Longitude é o mais procurado

O utilitário Compass é o 2º modelo Jeep feito em Goiana, Pernambuco. Das versões, a Longitude com motor 2.0 Tigershark flex, de 166 cavalos, e câmbio automático de seis velocidades, é a mais procurada. A fila de espera pode chegar a até 45 dias. Tem preço de R$ 106.990.

Yamaha abre loja no Shopping da Bahia

Salvador ganhou a revenda Yamaha Moto Fácil na área externa do Shopping da Bahia. Chega para vender modelos de média e alta cilindradas (MT-07, MT-09 e a esportiva R1). Localizada ao lado da saída da passarela da Estação Rodoviária, a loja tem espaço de 800 m², butique de acessórios e de capacetes.

adblock ativo