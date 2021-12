Grupo Motopema inaugura nova loja-conceito em Salvador

Quem é fã das motocicletas esportivas e de alta cilindrada ganhou um novo espaço na capital baiana. Na semana passada, o Grupo Motopema abriu a loja-conceito Honda Dream. De acordo com Francisco Martinelli, diretor-executivo da empresa - que conta com 35 pontos de venda e mais seis concessionárias da Asa Moto e Motopema na Bahia -, a nova loja é um local inovador (ao lado da revenda Motopema, no Cabula) e dedicado aos clientes do segmento das motocicletas de alta cilindrada.



Martinelli reforça que a Honda tem o maior portfólio de modelos, incluindo motos de perfil esportivo. "Temos a Shadow 750, a XL 700V Transalp, a CBR 650F e a maior CBR 1000R", destaca ele, adiantando que a linha CB 500 é "a porta de entrada no mundo das esportivas", valoriza.



Na família de 500 cc, são ofertadas a naked CB 500F, a carenada CBR 500R e a crossover CB 500X. O diretor do Grupo Motopema diz ainda que a Honda Dream Salvador vai se transformar em um local de relacionamento dos clientes. "Temos 110 m² de showroom e 50 m² de área de convivência. Iremos oferecer motos de todos os segmentos e atendimento completo e diferenciado, com uma equipe especializada e mecânico exclusivo para motocicletas de alta performance", garante Martinelli.



A nova Honda Dream Salvador fica na Estrada das Barreiras, 1.418, e conta com butique de acessórios e vestuários.



Direção hidráulica de série no Classic

A Chevrolet iniciou as vendas do Classic Advantage. O sedã ganhou direção hidráulica de série. Traz ABS, air bag duplo, ar-condicionado, travas elétricas e sistema "Keyless Entry System". Tem motor 1.0 flex e preço R$ 34.600.



Indiana Veículos realiza promoção



A Indiana Veículos, revenda Ford na Bahia, faz uma ação forte nas suas lojas. Quem quiser comprar ou trocar de carro vai encontrar grandes oportunidades no segmento de veículos novos ou seminovos. Aproveitando o boom dos seminovos, a empresa está com o Megafeirão, com mais de 300 veículos seminovos de todas as marcas com IPVA 2015, transferência grátis e planos de financiamento em até 60 meses. Há trocas com troco no veículo do cliente e, ainda, oferecendo tanque cheio para quem fizer a compra na rede Indiana.



Veja os preços do Focus Fastback



O Focus Fastback chega nas versões SE (R$ 77.900), SE Plus (R$ 79.900) e Titanium Plus (R$ 96.900). De série, traz controle eletrônico de estabilidade e de tração, monitoramento da pressão dos pneus, direção elétrica e assistente em rampa.

