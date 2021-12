Grupo Indiana é recordista do Ford Chairman's Award

O pós-venda é essencial entre os revendedores da indústria automotiva. Um bom atendimento resulta em novas oportunidades e valoriza diretamente os clientes. Com esta filosofia, a Ford criou o Chairman's Award, premiação que agracia os melhores concessionários nas áreas da qualidade, compromisso e participação. Recordista com 24 prêmios da Ford, o grupo baiano Indiana aumentou sua performance e acaba de ganhar mais dois: um para a Atlanta Veículos, de Vitória da Conquista, e outro para a loja Indiana da Paralela, na capital baiana. O gerente geral da Indiana, Alixandre Rodrigues, explicou que o prêmio Chairman's Award "demonstra o comprometimento da empresa com o alto padrão de atendimento, sempre primando pelo bom relacionamento com os clientes".

Nissan comemora comemora marca de 50 mil Versa no País

A japonesa Nissan já colhe seus frutos com o March nacional feito em sua fábrica de Resende, no Rio de Janeiro). Mas quer mais no mercado brasileiro. O sedã compacto Versa chegou a marca de 50 mil unidades vendidas desde seu lançamento no Brasil. Ainda vindo do México, o Versa será produzido por aqui. Hoje, é vendido em três versões de acabamento - S, SV e SL -, todas com o motor 1.6 16V e pacote recheado de equipamentos. O preço do modelo começa em R$ 37.990.

Harley entra na lista do recall

O setor de motocicletas também entrou na lista dos produtos com defeito de fabricação. A Harley-Davidson incluiu quatro modelos - Street Glide e Ultra Limited, além da CVO Limited e CVO Breakout, fabricados em 2013 e 2014, modelos 2014. De acordo com o comunicado, 895 motos devem passar pelo recall em todo o território nacional. O serviço gratuito deve ser agendado em uma revenda H-D para a substituição do conjunto do pistão do cilindro mestre por outro com presilha de segurança. Informações no SAC (0800 724 1188).

Aceleradas...

Fuscaruru em Lauro

Odi Joaquim de Amorim, presidente do Clube do Fusca da Bahia, programou para o dia 8 de novembro o 1º Fuscaruru, na praça da igreja-matriz de Lauro de Freitas, das 9 h até 19h.

Novo Korando aqui

Marcos Freitas, gerente da MG Veículos, já recebeu as primeiras unidades dos reestilizados Korando e Rexton, da SSangYong. De novo, o interior com multimídia e câmera de ré e as mudanças visuais, com conjunto ótico com luzes diurnas de LED. Tem preço a partir de R$ 119.900 (GLS) e R$ 134.900, na topo da gama Executive. Já o Rexton sai por R$ 164.900.

